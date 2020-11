Slik hyllet Messi Maradona etter praktmål

Det ble helt stille på mektige Camp Nou da Messi tok av seg Barcelona-trøya og viste at han under den hadde på seg en gammel Newell Old Boys-trøye med nummer ti.

Det er en klubb både Messi og Maradona har et forhold til. De to er Argentinas store helter på fotballbanen, med Messi som den naturlige arvtakeren etter legenden Maradona, som døde onsdag.

Messi ble stående i flere sekunder med hendene hevet til himmelen mens han så opp i en sterk gest til sin avdøde landsmann. Øyeblikket skjedde etter at Messi hadde scoret et praktmål med et langskudd som ga Barcelona 4-0-ledelse kvarteret før full tid.