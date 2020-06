Se minutt for minutt med deltakere nederst i saken.

Derfor er hver hendelse nøye planlagt sammen med NRK og nå er også TV-rettighetene solgt til en rekke land, selv om det ikke er store summer det er snakk om. Men i følge stevnesjef Steinar Hoen vil opp mot 100 land vise bilder fra den originale begivenheten.

For dette er friidrett du sjelden ser. Uvanlige øvelser som 200 og 300 meter hekk, noen øvelser med konkurrenter på link, 10.000 meter med en deltaker (Therese Johaug) som skal følge røde lysdioder og vil blande seg inn i et felt med en gjeng som skal løpe 25.000 meter (!).

– Ja, det er mye fantasi bak dette programmet. Alternativet var å avlyse. Nå får vi en ren tv-produksjon som jeg håper folk vil ha glede av, sa Bislett-sjef Steinar Hoen da han presenterte konseptet for noen uker siden.

Norske navn på topp

Det er sjelden at norske friidrettsnavn står øverst på salgsplakatene, men slik er virkeligheten nå. Minuset er at Karsten Warholm, Amalie Iuel og Ingebrigtsen-brødrene ikke har noe publikum å selge til. For de slipper ikke inn.

Det mest konkrete blir å følge Karsten Warholms rekordforsøk på den sjeldne distansen 300 meter hekk og Therese Johaugs forsøk på å klare VM-kravet på 10.000 meter. Hvis hun klarer det, vil hun da satse mot VM i Eugene, som er utsatt til neste år?

Det spørsmålet venter hun med å svare på til hun ser hva kvelden vil bringe.

VM-kravet

Og her har vi i hvert fall tall å forholde oss til.

VM-kravet på 10.000 meter er 31.50,00, mens OL-kravet er 25 sekunder tøffere, 31,25.00. Det har Johaug utelukket som mulighet. VM arrangeres etter OL neste høst.

Under NM på Hamar i fjor vant hun debutløpet sitt på distansen på 32.20,86.

– Nå er det litt bedre forberedelser og planlegging, innrømmer Johaug, som har trent litt på Bislett de siste dagene.

Men hun understreker at hun fortsatt først og fremst er langrennsløper ...

Her er tidsskjemaet med deltakere:

19.35: Stav menn. Armand Duplantis, Sverige (verdensrekordholder), Pål Haugen Lillefosse, Renauld Lavillenie, Frankrike (hopper i Frankrike).

20.05: 1000 m menn. Filip Ingebrigtsen, Håkon Mushom, Andreas Roth, Thomas Arne Roth.

20.08: Diskos menn. Simon Pettersen, Sverige, Daniel Ståhl, Sverige (regjerende verdensmester), Sven Martin Skagestad, Ola Stunes Isene.

20.15: 200 m hekk kvinner. Isabelle Pedersen, Line Kloster, Annimari Korte, Finland, Nooralotta Neziri, Finland.

20.25: 600 m kvinner. Hedda Hynne, Seila Büchel, Sveits.

20.35: 300 m hekk kvinner. Amale Iuel, Sara Slott Petersen, Danmark, Lea Sprunger, Sveits.

20.43: 300 m hekk menn. Karsten Warholm. Briten Chris Rawlinson har bestenoteringen utendørs med 34.48,

20.50: 2000 m menn. Stafett Norge mot Kenya. Norge: Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Per Svela. Kenya: Timothy Cheruiyot, Vincent Kibet Keter, Elijah Motonei Manangoi, Edwin Melly, Timothy Sein. Kenyanerne løper i Kenya.

20.58: 25.000 m menn. Sondre Nordstad Moen, Sindre Buraas, Sigurd Ruud Skjeseth, Andreas Myhre Sjurseth, Rolf Steier.

21.25: 100 m menn para. Mathias Hove Johansen, Salum Ageze Kashafali (gull i para-VM).

21.30: 10.000 m kvinner. Therese Johaug. Målet er VM-kravet på 31.50,00.

21.35: Kule menn. Wiktor Peterson, Sverige, Sven Martin Skagestad, Marcus Thomsen.

22.15: 3000 m kvinner. Karoline Bjerkeli Grøvdal. Skulle opprinnelig prøve seg på Grete Waitz norske rekord på 8.31,75, men har annonsert at det går ikke!

22.27: Avslutning.

