STILLING: 0-1

KAMPSTART: 20.00

FØRSTE INNLEGG ER NEDERST, NYESTE KOMMER HER PÅ TOPPEN:

45 min: Pause. Vålerenga har hatt mest ball og vært banens beste lag. Men det hjelper jo lite når det aldri blir sjanser av det.

44 min: Målsjanse til Sarpsborg rett etterpå. Skudd fra langt hold blir blokkert, og havner inne hos spissen på 11 meter. Men han treffer ikke ballen skikkelig.

43 min: ENDELIG en nesten-ålreit sjanse til Vålerenga. Kjartansson får skutt fra 16 etter masse klabb og babb. Ufarlig skudd, men får corner. Som blir til ingenting.

40 min: Vålerenga-frispark fra venstre. Omtrent 16 meter fra dødlinja som sist. Men denne gangen er det Borchgrevink som tar det. Bedre innlegg enn sist, men heller ikke denne gangen blir det farlig.

38 min: Halvsjanse til Sarpsborg. Men spissen nådde aldri fram, og Klaesson plukker gjennomspillet. Beklager at jeg skriver om såpass kjedelige ting, men det har vært EN sjanse i hele omgangen liksom. Ett eller annet må jeg jo skrive.

36 min: Frispark fra høyresida, omtrent 16 meter fra dødlinja. Herolind lemper den rett i fanget på keeper Mitov Nilsson.

35 min: Nå har Vålerenga ballen sånn omtrent hele tida. Fra side til side, Enga har ball. Men det er lite sjanser, altså. Ballen når aldri Kjartansson.

32 min: Aron Dønnum og Herolind Shala har forresten bytta plass, så Aron nå har venstrekanten.

27 min: I angrepet etter blir Sam Adekugbe tråkka på, så han blir liggende litt i stedet. Tunge ti minutter, detta.

26 min: Bjørdal får en klarering fra Sarpsborg så hardt i kroppen at han blir liggende ganske lenge. Kommer seg opp til slutt da.

22 min: Som et slags svar på egen skåring bestemmer Sarpsborg seg for å trekke hele laget ned til egen 16-meter. På benken står Dag Eilev og skriker "OOOOOPPP!" med sin mest kråkeaktige stemme.

18 min: Ut av ingenting får Bojang, høyresida til Sarpsborg som ellers bare har fått juling utpå her, ballen aleine til høyre. Han spiller et flatt og enkelt innlegg inn til Halvorsen, som lurer seg innafor Tollås Nation og dytter ballen enkelt i mål. Der var det alt for lite Enga i egen boks.

18 min: MÅL Sarpsborg.

12 min: Langskudd fra Sarpsborg treffer NESTEN kameramannen tolv meter til høyre for mål.

10 min: 4-6-8-10! Hvilke rader bruker vi? Partall, partall, partall! Joda, Klanen er i humør.

8 min: Sam og Osame Sahraoui finner hverandre fint i starten. Den siste ballen har ikke nådd helt fram ennå. Men Enga kjører kampen i starten.

4 min: I disse 200-folks-kampene er det veldig opp og ned om det er trøkk fra publikum eller ikke. I dag har Vålerengas syngende supportere åpenbart hatt flaks med trekninga. Det er trøkk på tribunen! Digg!

1 min: Sam Adekugbe er den første av Vålerenga-spillerne som viser seg fram. Først løper han opp Sarpsborgs Bojang defensivt. Og så løper han forbi samma mann i angrep.

0 min: Og derr er kampen i gang. Alt for få spillere sporter strømpebukse i dag. Sjuke, sjuke folk. Vålerenga spiller mot venstre, og vi fikk gleden av et aldri så lite uautorisert fyrverkeri under oppstilling.

19.40: Sarpsborg stiller med Joachim Thomassen og Nicolai Næss, for de som måtte savne dem. Dessuten har dem Anton Salétros på topp, en svenske med en ekkel evne til å være god. Ellers bør bortelaget være fullt mulig å slå. De har fem poengs luke ned til kvallik-plass. Så helt krise har dem ikke der nede.

Rosenborg er i skrivende stund i ferd med å tape for Bodø/Glimt, og Molde er i ferd med å slå Haugesund. Så for Vålerenga er det ganske enkelt: Med seier i kveld har Enga en gjennomfrossen hånd på bronsemedaljen.

19.30: Velkommen til liveblogg fra Intility i kveld. Herre min hatt det skal bli iskaldt og moro samtidig! Ismoro! I bøttevis av minusgrader, som føles som minst enda en bøtte til, skal Vålerenga tukte Sarpsborg og forhåpentligvis sende dem hjem til eks-Østfold med både frostskader og varige sår på sjela.

Vålerenga stiller med samme lag som både sist og før der og før der igjen. Eneste mulige svakhet er som vanlig at Fredrik Oldrup Jensen fortsatt er ute med skade, men det har jo gått ganske så bra med Magnus Lekven på den defensive midtbaneplassen også.

Men, klubben må jo nesten hevne seg fra årsverste borte mot Ålesund i forrige runde. Der var det ingenting som fungerte, men det blåste jo også katter og bikkjer der oppe på nordvestlandet. Her i Trygge Oslo er det altså bare minusgradene å frykte.