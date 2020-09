RESULTAT: 5-1

KAMPSTART: 20.30

OBS: Nyeste oppdateringer kommer på toppen. Skal du lese fra start: Scroll ned først!

22.26: Og da takker jeg for meg. Følg med på neste hjemmekamp om det var littegranne artig.

Ørnen skal ha med ballen hjem!

ETTERPÅ: Andreomgangen ebber ut i ingenting. Den var full av knallbra Vålerenga-spill. Odin Thiago Holm viste seg mest fram av dem som kom inn, men mål blei det altså ikke. Dermed kan vi liksågodt glemme den med en gang, for første omgang var så legendarisk bra, at alt annet blekner i sammenlikning.

Ja, det var tre mål av Vidar Örn Kjartansson. Men det var også en Osame Sahraoui som gjorde akkurat hva han ville med ballen, og fikk Brann til å se ut omtrent som det fjerdedivisjonslaget de fortjener å være. Det var Henrik Bjørdal (som kanskje liksågodt kan få hete Bjørdal 1?) som var med på hvert eneste angrep som endte bra.

Og det var Aron, som nesten uten å bli lagt merke til sendte minst et par målgivende. Og sånn kan man liksom fortsette.

13. september 2020, folkens. Ørnen har ikke landa. Han flyr høyere enn noensinne.

92 min: Slutt.

91 min: "Kan vi møte Brann hver jævla helg?" runger fra tribunen.

90 min: Det er lagt til to minutter.

85: Det er litt følelese av treningskamp utpå her nå, når man har bytta ut halve laget og likevel rundspiller motstanderlaget, men ikke helt orker å ta det alvorlig nok til å sette ballen i mål. Vålerenga har nå sin søttitredje kårner (omtrent).

83 min: Herolind Shala får ballen på sju meter og keeper er utspilt. Men det ser ikke ut til at Vålerenga skårer i utrengsmål når Ørnen ikke er utpå, dessverre.

81 min: Nå er det bare kos utpå her. Det kan være det ikke blir flere mål av det. Men det er jo kontrollert og småmorsomt.

78 min: Brann bytter inn 18-åringen Sondre Eide, som får gleden av å grisetape på bortebane i sin første opptreden for bergenserne.

76 min: Enda et Vålerenga-bytte. Christian Borchgrevink ut for Felix Horn Myhre. Unge Borchgrevink er så glad at han spurter smilende av banen.

73 min: Der får Matti nikka en ball rett over mål. Det er, som noen sa på raden foran her, nærmere 8-1 enn 5-2.

71 min: Corner havner nok en gang på huet til Bjørdal 2, som nikker rett over. Han ser ut til å være veldig god på huet.

69 min: Henrik Bjørdal, som også har vært dritbra for Vålerenga, minner oss på sin eksistens ved å skyte et helt OK skudd som Brann-keeperen redder ganske greit. Rett før har TV-bildene vist oss Kåre Ingebrigtsen, den nye Brann-treneren. Og DET minner oss jo om at Brann har fått splitter ny topptrener og burde vært on fire av entusiasme og innsatsvilje her. Det er de ikke. Bare nevner det.

67 min: Overgang til Brann. Etter en VIF-corner starter Tollås (!) et kjapt angrep for de rødkledde. Men Odin Thiago Holm gjør et bra returløp og avverger situasjonen.

65 min: Tollås Nation med veldig bra mulighet på huet, etter frispark. Men ganske rett på keeper.

64 min: Matti må da skåre et par-tre mål for å vise at han fortsatt fortjener å være med i kampen om spissplassen.

62 min: Trippelbytte på Vålerenga. Aron Dønnum, Magnus Lekven og Vidar Örn Kjartansson ut, inn Odin Thigo Holm, Herolind Shala og Matti Vilhjalmson. Alle får stående applaus. Og publikum later som om vi ikke er litt skuffa.

60 min: Kjartansson vinner et frispark ti meter fra dølinja, rett uttafor 16-metern. Aron tar det, men går rett til keeper.

58 min: Enda et bra angrep. OK skudd blir til corner. Bjørdal vinner den, og den ender hos Adekugbe som skyter knallhardt, men blir blokka. Så får Bård Finne en sjanse etter det og. Det er ikke ferdig, dette.

57 min: Enda et knallbra Vålerenga-angrep. Bjørdal 2 hæler til Finne som slår innlegg til Lekven, som nikker ned til Ørnen. Han skyter tjue centimeter utafor.

55 min: Sahraoui, første omgangs nest beste spiller, blir bytta ut for Bård Finne. Nokså vanskelig å finne gode argumenter for å ta av Osame her, men trivelig for Bård, da.

54 min: Vålerenga kontrer med et latterlig bra angrep. Bjørdal, Kjartansson og Lekven er mest involvert, men skuddet blir redda til corner.

53 min: Det er nesten så Brann har satt inn et ørlite press. To cornere på rad har de fått også.

50 min: Ålreit Vålerenga-angrep ender med at Aron blir avblåst for offside akkurat tidsnok til å bli albua i ryggen. Det har gått litt fram og tilbake her uten at noe særlig farlig har skjedd, faktisk.

45 min: Og vi er i gang igjen. Forren er bytta ut for Brann, inn kom Ruben Kristiansen. Brann har vel dermed brukt opp de to voksne de hadde på benken.

45 min: Pause. Altså. Ord blir fattige. Ørn og hele resten av laget har vært komplett koko bananas dritbra.

44 min: Dette må være det beste jeg har sett Vålerenga på mange, mange år. Angrepene går fra side til side, langs linja eller foran boksen. Praktisk talt alle spillerne er involvert. Det er magisk.

42 min: Vålerenga og Brann har hvert sitt angrep. Enga sitt har Sahraoui som dribler førti mann, inkludert dommeren, og skaper to OK sjanser på rad. Brann sitt har Bamba som skyter 27 meter over mål.

37 min: For ordens skyld: Vidar Örn Kjartansson er nå på delt 42.-plass på toppskårertabellen, med bare 14 mål til toppen. Med dette tempoet, tre mål i hver omgang, er han øverst om tre kamper.

35 min: Jeg troooor kanskje speaker akkurat kalte han Vidar Lønn Kjartansson.

34 min: MÅÅÅÅÅL! Osame Sahraoui setter returen etter et skudd fra ... ja, gjett hvem a! Kjartansson!

31 min: Gilbert Koomsom fra det laget i rødt måtte visst bytte ut likevel.

28 min: Ja, og forresten, det er et annet lag utpå her også. De har røde drakter og er visst fra vestlandet et sted. En av dem ble skada nå. Men reiste seg igjen, altså.

26 min: Osame Sahraoui er også i ferd med å latterliggjøre Bergen utpå her. Tar med ballen innover i banen fra sin plass på høyrekanten og gir seg ikke før han legger en perfekt ball til Borchgrevink på andre sida. Det ender i en bra sjanse, først skudd fra Aron, og så får nesten Kjartansson til et skudd til slutt. Vi veit jo at det hadde gått inn om han hadde nådd den.

25 min: Publikum roper, ikke helt urimlig, på tosifra. Speaker later som om han har glemt hvor mange mål Vålerenga har.

23 min: Det var et supermål. Ørnen går på løp mot offsidelinja og gir signal til Sahraoui som spiller en perfekt lobb over forsvarslinja til Brann. Ørnen, i en ganske vanskelig posisjon, lobber liksågodt over keeper og fullfører hattricket.

22 min. MÅÅÅL! EKTE HATTRICK!

19 min: Og Vålerenga fortsetter å presse. 3 mål, alle skåra av debutanter. De skal ha vært dyre for ikke å ha vært verdt det, for å si det forsiktig.

18 min: Det går altså så fort her at speaker på stadion ikke rekker å informere om 2-1 målet før det er 3-1.

15 min: Sahraoui dribler på høyrekanten og går helt inn mot keeper helt ved dødlinja. Så finner han på det absurde, han lobber over keeper. Og hvem andre enn den splitter nye superskårer Kjartansson er på bakerste stolpe og nikker den så perfekt på mål at alle begynner å grine på Valle.

14 min: Angrepet var eksemplarisk. Adekugbe får ballen i egen boks, sender til Lekven, som dytter videre til Bjørdal 2 på vei framover. Han spiller til Aron Dønnum, som avanserer, og spiller en perfekt stikker til Ørnen, som dermed er aleine med keeper IGJEN.

13 min: MÅÅÅL! KJARTANSSON!

12 min: Vidar Örn Kjartannson er aleine gjennom, men litt på skrå mot mål. Han skyter en ganske dårlig avslutning rett på keeper.

10 min: Vålerenga presser ekstremt høyt, og Brann er stressa med ballen i egen boks. Men det blir ikke noe av det.

7 min: MÅL! Og der kom utlikninga. Innlegg fra venstre skulle klareres av huet til Borchgrevink, men han la den rett ned på femmeteren i stedet. Og la seg sjøl rett ved siden av. Dermed var det nesten usaklig enkelt for Branns Petter Strand å skyte den hardt i mål.

4 min: Det som skjedde: Vidar Örn Kjartansson testa skuddfoten fra sånn et par og tjue meter. Skuddet gikk via en Brann-spiller og til corner. Corneren fra Dønnum havna på hodet til Bjørdal ved forstanga, og trilla sakte men sikkert inn i mål. Altså, herre min hatt!

3 min: MÅÅÅL VÅLERENGA! BJØRDAL! AIAIAIAIAI!

2 min: Og jaggu er det ikke Cez, unnskyld, Bjørdal, som får første sjanse! Skuddet går dessverre i en Brann-fot og til corner. Men vi er i gang. Corneren blir til en corner til, men nummer to går i nettveggen.

1 min: Men vi skal jo ikke glemme Henrik Bjørdal. Han høres ut som Jonatan Tollås Nation og ser ut som Cezinando. Hva kan gå galt?

0 min: Kampen er igang! Vidar Örn føkkings Kjartansson spiller for Vålerenga! Sjøl de tomme setene mellom oss sitrer av spenning.

20.27: Og derrrr er spillerne på banen. Vi håper på, nei, forventer, hattrick i førsteomgang fra ørnen.

20.25: Vi venter på at spillerne skal komme på banen. Litt synd er det selvfølgelig at Vidar Örn Kjartansson spiller sin første kamp uten særlig mye publikum. Så tvilsomt om hans gamle sang blir gjentatt i dag. Du veit, Klanen var jo på sitt aller mest kreative da han var her sist, og sang Jon Blund-sangen, bare med "Ørn-ørn-ørnørn-ørn-ørn" i stedet for tekst. FULLT så stor poesi kan vi knapt håpe på i 2020.

20.22: Brann stiller forresten med en veldig liten reservebenk i dag. Reservekeeper, to voksne utespillere, og to juniorer. Vi får vel være voksne nok til å ikke oppfordre hjemmelaget til å spille ekstra hardt av den grunn. Men all grunn til å få dem til å løpe, i hvert fall!

20.15: Ellers er lagoppstillinga som følger:

Klaesson i mål. Borchgrevink, Tollås, Näsberg og Adekugbe i forsvaret. Altså ingen overraskelser bak.

Bjørdal, Oldrup og Lekven på midten.

Og Dønnum, Sahraoui og Vidar Ørn føkkings Kjartansson i angrep.

20.10: Oppvarminga er igang. Både Vidar Ørn Kjartansson og Henrik Bjørdal (også kjent som Bjørdal 2, for å ikke forveksle han med Bjørdal 1, som er reserve på stopperplass) er i gang. Beklager de ikke så vakre bildene.

20.00: Hei og velkommen til Slaskens liveblogg fra Vålerenga-Brann. Undertegnede, Aslak Borgersrud, lover komplett upartisk gjennomgang av kampen nogen lunde mens den skjer.