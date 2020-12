KAMPSTART: 20.00

STILLING: 0-1

NYESTE OPPDATERINGER KOMMER ØVERST

45 min: Pause! En litt pussig første omgang fra Vålerenga. Var klart dårligst etter tjue minutter omtrent, men best i starten. Angrepet skjer på høyresida til Bård Finne alt sammen. Sees om femten!

43 min: Det viser seg at Stabæk har et sangfelt! Litt rart at de ikke begynte å synge før i det 43. minutt. Men bedre seint enn aldri!

40 min: Nå er det tilstander på Nadderud. Speaker opplyser at de selger billig brus i kiosken, og bare noen av dem er utgått på dato.

38 min: Det jevner seg ut, nå. Vålerenga med to cornere på rad, og bra Finne-raid også.

34 min: Enda en corner til Stabæk. Mange på rad nå. Og Vålerenga har ikke hatt et skikkelig angrep på et kvarter eller noe. Hjemmelaget presser!

24 min: Oj! Hva i huleste gjør du, Klaesson? En høy ball som bare skal plukkes ned blir upressa fomla bakover. Hedigvis for Enga bare corner. Vålerengas keeper har jo vært tryggheten sjøl i det siste, så dette var rare greier.

21 min: Gigantsjanse til Stabæk. Antonsson får skutt fra rundt straffemerket, men Ivan Näsberg får blokkert såvidt. Etterpå får Vålerenga en overgansgsmulighet som ikke går fort nok.

18 min: Bård Finne drar verdens beste finte: Spiller ballen på ene sida og løper på andre sida. Kommer forbi langs dødlinja og spiller til Ørnen, som skyter uttafor.

15 min: Corner til Stabæk. Og det begynner å regne en god del mer. Men det blir frispark til Vålerenga.

11 min: Det er coaching i verdensklasse, da. Når to reserver, som ikke har spilt siden 29 august, samarbeider og spiller fram superspiss Kjartansson. Da må Dag-Eilev ha gjort noe riktig.

8 min: MÅÅÅÅÅL! Et angrep Drillo kunne skrevet vakre ballader om! Lang ball fra Lædre Bjørdal (!) til Matti Vilhjalmson som nikker ned til Ørnen som er aleine med keeper og skårer enkelt!

7 min: Stabæk kommer til nestensjanse, og så får Vålerenga en kjempemulighet for overgang rett etterpå. Den lange ballen havner hos Bård Finne, men det går ikke fort nok til at det blir farlig.

5 min: Forresten bomma jeg på oppstillinga. Bård Finne er høyreving, Sahraoui er venstre og Matti er indreløper.

2 min: Og Vålerenga kaster seg framover fra start. Ørnen får en ålreit skuddsjanse fra bare et par meters hold allerede.

0 min: Og da er kampen i gang. Det er vått gress og store forventninger! Vålerenga spiller mot venstre. Så hvis det hadde vært bortesupportere her hadde de stått drøye femti meter bak Stabæk-målet.

19.45: På Stabæk spiller Vålerengas gamle kjenning Marcus Sandberg i mål. Dessuten er sønnen til eks-sportssjefen, Emil Bohinen, på midten. Ellers ingen særlige å bry seg om, for å være blodig ærlig.

19.40: Velkommen til Dagsavisens livedekning av desembers første bortekamp for Vålerenga! På et regntungt, men faktisk ikke såååå kaldt Nadderud har Vålerenga tatt med seg et splitter nytt lag:

Johan Lædre Bjørdal erstatter Jonatan Tollås Nation i midtforsvaret, og blir makker for Ivan Näsberg. Det har han ikke vært siden de travleste kampene i sommer.

På høyrevingen tar Matthias Vilhjalmsson plassen til Aron Dønnum, som har blitt igjen hjemme og ikke en gang er i troppen.

Og på venstrevingen starter gode gamle Bård Finne, som i det siste har vært ute i kulda, men spilte veldig bra på søndag.

I hvert fall TROR jeg det blir sånn. Kanskje Sahraoui tar en av vingplassene i stedet?