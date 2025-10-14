Skyhøye priser på billetter og opphold gjør VM-drømmen svindyr

Norge deltok forrige gang VM ble arrangert i USA i 1994, og veldig mye tyder på at Norge igjen kommer til VM når det skal arrangeres over Atlanteren neste sommer. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Der det i mange land rundt om i verden finnes lover og regler som regulerer prisene for videresalg av billetter knyttet til idrettsarrangement, er det ingen sånne regler i USA. Det har ført til at amerikanerne og andre i lang tid har vært vant til skyhøye priser på de mest ettertraktede kampene i amerikansk fotball, baseball, hockey og til en viss grad nå også vanlig fotball.

Lionel Messis inntog i Inter Miami har vist at billettprisene for å se kamp med Miami-laget har svingt med nesten 1000 (!) prosent, avhengig av om den argentinske superstjernen spiller eller ikke. Akkurat den samme dynamiske prismodellen er også i sving foran VM i USA og Canada neste år, som gjør at billettprisene kan nå astronomiske summer.

Dynamisk prising

I Mexico er det nemlig strengere regler for å videreselge billetter høyere enn den prisen som den opprinnelige selgeren har satt, men det gjelder ikke i USA og Canada. Dermed er det nærmest fritt fram for FIFA å tjene enda mer penger enn de normalt sett har gjort på billettsalg i sine mesterskap og turneringer enn de har gjort de siste årene.

Allerede under sommerens klubb-VM så vi det nye systemet i aksjon, på både godt og vondt. Der var det flere som betalte over 470 dollar i billettpris for å se Chelsea mot Fluminense i semifinalen, som på selve dagen kostet så lite som 13 dollar. Det er en prisforskjell på svimlende 4622 kroner, som tilsvarer 3423 prosent (!). Forbes skriver at én billett til semifinalen i klubb-VM på det dyreste kostet mer enn et sesongkort for å se alle West Hams kamper i en sesong.

FIFA har aldri før benyttet seg av dynamisk prising i VM, og prisene har heller aldri vært i nærheten av det VM-billettene ligger på i skrivende stund. The Athletic, Guardian og flere internasjonale medier har skrevet flere saker om billettprisene, som FIFA selv faktisk aldri offisielt har presentert. Det var nemlig The Athletic som offentliggjorde billettprisene, da FIFAs første runde med billettsalg ble åpnet. Der skriver de at mange av billettene til de ulike seksjonene er mer enn doblet i pris fra tidligere mesterskap, selv om inflasjon er tatt med i betraktningen.

Egen videresalgsplattform

For kamper i gruppespillet i USA ligger billettene mellom 60 dollar og 620 dollar, avhengig av kategorien. Billetter til en kamp i Los Angeles, San Francisco og New York er dyrest, der du trolig må ut med over 1000 kroner for den billigste billetten, mens det er et par hundre kroner billigere for den billigste billetten på de andre stadionene. Billigst er det i Mexico, men også der ligger kategori 1-billetter på rundt 3500 kroner. Der er om lag 2000 kroner dyrere enn tidligere mesterskap for samme type billett, og skal du se Mexico spille VMs første kamp på Azteca er den billigste billetten der satt til 370 dollar og den dyreste nærmere 20.000 kroner.

For USAs åpningskamp på Sofi Stadium i Los Angeles derimot er den billigste billetten på 560 dollar, og i VM-finalen ligger den billigste billetten på litt over 2000 dollar. Alt det her er før FIFAs dynamiske prising har slått inn, som allerede har gjort at prisene har blitt dyrere, og etter alle de billettene igjen har blitt solgt kan vi snakke om videresalg.



Også forrige gang var det svært varmt da Norge deltok i USA-VM i 1994, og også denne gangen ligger det an til å bli veldig varmt under VM. Foto: Knut Falch / NTB

FIFA har selvsagt også opprettet sin egen videresalgsplattform, for å konkurrere med nettsteder som Ticketmaster, Stubhub, Ticombo og andre lignende steder. Der kan de som har kjøpt en grisedyr billett av FIFA legge den ut for videresalg, mot at FIFA selv tar 15 prosent i kommisjon BÅDE fra selger og kjøper. I tillegg har du også det normale svartebørsmarkedet der billettene ofte pleier å være vesentlig dyrere enn «vanlig» utsalgspris fra FIFA.

Slik foregår billettsalget til VM Før du søker om å få kjøpe billett, må du opprette en FIFA-ID på FIFAs billettportal.

Det gir deg muligheten til å søke om billetter i FIFAs forskjellige faser for billettsalg:

Fase 1 var i september for VISA-kunder. De som ble trukket ut her, fikk muligheten til å kjøpe billetter i oktober.

var i september for VISA-kunder. De som ble trukket ut her, fikk muligheten til å kjøpe billetter i oktober. Fase 2 er fra 27. oktober – 31. oktober. Her kan du søke på billetter til kamper uten å vite hvilke lag som spiller, og de som vinner lotteriet får lov til å betale for billettene i november.

er fra 27. oktober – 31. oktober. Her kan du søke på billetter til kamper uten å vite hvilke lag som spiller, og de som vinner lotteriet får lov til å betale for billettene i november. Fase 3 starter etter VM-trekningen 5. desember. Nå kan du søke på billetter til kamper som er satt opp.

starter etter VM-trekningen 5. desember. Nå kan du søke på billetter til kamper som er satt opp. Fase 4 er siste ordinære salgsfase, og er som regel i mars/april etter at de siste kvalifiseringskampene er spilt.

er siste ordinære salgsfase, og er som regel i mars/april etter at de siste kvalifiseringskampene er spilt. I tillegg selger FIFA også hospitality-billetter, som kan kjøpes allerede nå.

De enkelte forbundene får også utdelt et visst antall billetter, som forbundene har ansvaret for å selge etter VM-trekningen. Her blir de med flest poeng, og som har gullmedlemsskap i landslagets supportergruppe, prioritert først. Kilde: FIFA

Betaler tusenvis før billettkjøp

Når vi i tillegg også vet at FIFA denne høsten har solgt digitale kryptografiske eierskapsbevis (NFTs) som de har valgt å kalle «Right To Buy»-tokens (RTB) for nærmere 30 millioner dollar før de åpnet billettsalget, er det ingen tvil om at årets mesterskap blir det mest innbringende for FIFA noensinne.

Siden det vanlige billettsalget til FIFA fungerer som et lotteri, der alle søker på de billettene de ønsker før FIFA gjennomfører et lotteri der de som er heldige får tilslag. Vanligvis er det flere millioner søknader, som gjør at flesteparten som søker ikke får kjøpt en billett. Kort forklart fungerer RTB-billettene sånn at du kjøper deg en garantert plass i køen der du faktisk får kjøpe en billett på et senere tidspunkt. Det eneste problemet der var jo at da de som hadde brukt flere tusen dollar allerede på en RTB-billett skulle kjøpe sine faktiske VM-billetter fikk de bare tilgang på kategori 1 og kategori 2-billetter, som også de kostet flere tusen dollar å kjøpe. Dermed kan du risikere å ha brukt 5000–6000 kroner eller mer for å kjøpe enn billett, til det som kan ende opp med å bli en kamp mellom Kapp Verde og Usbekistan. Hvem som skal spille kampen du har kjøpt billett til får vi ikke vite før VM-trekningen som er fredag 5. desember.

Avhengig av hvilke lag som blir trukket pleier som regel prisene å stige enda mer etter den runden, siden alle nå vet hvilke(n) kamper de skal på og hvor de skal reise. Med FIFAs dynamiske prissetting kan du da få billetten til Kapp Verde mot Usbekistan for flere tusen dollar billigere enn det du selv betalte for billetten, men det er umulig å vite på forhånd.

Egen billettrute hos NFF

Når du i tillegg slenger på at hotell, fly, opphold, mat og drikke også går kraftig opp i pris, er det bare å begynne å spare. I september uttalte reiseagent Kim Balslev i Amerikaspesialisten til TV2 at de så for seg at en ti dagers tur ville koste mellom 50.000 og 100.000 kroner, og at det var uten selve kampbillettene.

For de aller fleste nordmenn vil de kampbillettene beviselig bli voldsomt dyre, men det er likevel noen som kan håpe å komme litt billigere unna. FIFA setter nemlig også til side en god slump billetter til de forskjellige nasjonale forbundene, som selger følg ditt lag-pakker der du kan kjøpe billetter til alle Norges kamper gjennom NFF. Her har NFF et system med gullmedlemskap i supporterklubben, og hvis du har vært medlem lenge nok og tjent deg opp nok poeng kan du her trolig få langt billigere billetter, selv om NFF naturlig nok ikke har offentliggjort billettprisene siden Norge fortsatt ikke er i VM.

Her kan du prise deg lykkelig over at du ikke er brasiliansk eller argentinsk, da The Athletic kan opplyse om at billettene til én kamp i gruppespillet med Brasil eller Argentina også gjennom den billetruta ligger på mellom 325 dollar og 930 dollar. Som betyr at du for tre kamper kanskje må ut med så mye som 2790 dollar, altså nærmere 30.000 kroner bare for å få sett kampene med Lionel Messi & co. i gruppespillet.

FIFA forsvarer seg med at prisene varierer ut fra markedets interesse for de ulike kampene, og at alt overskuddet som FIFA får inn i VM går tilbake til fotballen. Billettprisene kommer med andre ord til å svinge fram mot VM neste sommer, der Norge trolig er med for første gang på snart 30 år, og du nesten også må ha spart i 30 år for å få råd til å reise.