Skøytesjefen gir seg på topp

Sport

Av Bernt Harald Brennevann

Under Skarlis ledelse har norsk skøytesport tatt enorme steg, spesielt det siste året. Lorentzen har vokst og blitt verdens beste sprinter. Søndag sikret 25-åringen Norges første gull i sprint-VM siden 1981.

Det skjedde under to uker etter at bergenseren vant OL-gull på 500-meteren som første nordmann på 70 år.

– Det er enormt. Han har vært helt ubeskrivelig denne sesongen og leverer helg etter helg. Han overgår seg selv hele tiden. Det ser vi med hele laget også. Vi har hatt en utrolig sesong, der vi har tatt pallplasser etter pallplasser og seirer etter seirer, sier Skarli til NTB.

Fulgte gullgutten på TV

Nå jager Lorentzen en sjelden skøytetrippel. Han leder verdenscupen sammenlagt før det siste sesongavslutningen i hviterussiske Minsk 17. og 18. mars.

– Han har tatt de to viktigste, og kanskje de to vanskeligste, så nå blir det spennende å se om han kan følge opp enda en gang i verdenscupfinalen. Det vil i så fall være helt enormt om han klarer å ta en slik trippel. Det er absolutt mulig, og det vil bare sette prikken over i-en for den sesongen som har vært, mener Skarli.

Skøytesjefen var ikke selv med den norske sprinttroppen til VM. Han var i stedet sammen med allrounderne i Stavanger. Derfra fulgte de tett Lorentzens vei til VM-gullet.

– Det var spesielt og litt uvant å se det på TV. Det var spennende, nesten litt for spennende. Vi satt hele gjengen samlet. Vi så den siste 500-meteren i pausen etter isøkta, mens vi fulgte den avsluttende 1000-meteren i lunsjen. Det var god stemning rundt bordet da vi så han gå inn til seier.

Blandede følelser

Skarli gir seg som landslagssjef etter sesongen. Han ønsker å være mer hjemme med kona og stifte familie, men innrømmer at det blir rart å gi slipp.

– Det er todelt. Det er godt å kunne gi seg etter en så god sesong. Laget har løftet norsk skøytesport til nye høyder, og vi har fått det til på så mange fronter. Det er utrolig deilig å kunne gi seg med en slik suksess.

– Samtidig er det litt bittert. Jeg vet at det er mye spennende i vente i årene som kommer, så det blir rart ikke å være med på det. Men dette er et valg som ble tatt for lenge siden, og det er ikke noe jeg angrer på, sier Skarli til NTB.

Han tok over jobben som norsk landslagssjef etter Jarle Pedersen i 2014. Da rykket han opp fra rollen som assistent. Fra neste sesong er det Bjarne Rykkje som får treneransvaret for det norske skøytelandslaget.

I tillegg til verdenscupavslutning skal Skarli også ta med allroundlaget til VM i Amsterdam. Det mesterskapet går over tre dager kommende helg. (NTB)