Skiskyttertopp forhørte seg om Bjørndalens OL-mulighete

Mandag ble det klart at Ole Einar Bjørndalen ikke er med i den norske troppen til vinterlekene i Pyeongchang i neste måned. Vrakingen av 43-åringen har vakt reaksjoner fra mange hold.

Anders Besseberg, mangeårig president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), er blant dem som er svært trist på skiskytterkongens vegne.

Tirsdag tok Besseberg personlig kontakt med IOC-president Thomas Bach for å sjekke Bjørndalens muligheter, melder TV 2.

– Jeg undersøkte om IOC kunne ha muligheten til å gi et wild card. Vi har det sånn i våre konkurranser, selv om de i utgangspunktet ikke er beregnet på den type utøvere, men for nasjoner uten kvote. Så derfor tok jeg selv kontakt med Bach for å høre om de hadde noe i sine systemer som kunne åpne for det, sier han til kanalen.

Svaret var at det ikke fantes muligheter.

– Jeg hadde gjerne sett en løsning hvor man hadde tatt med Ole Einar Bjørndalen som reserve på stafetten. Det hadde han ikke bare fortjent, men jeg synes personlig han er kvalifisert. Noen ganger kan man bruke skjønn. Jeg var i Hochfilzen og så stafetten i forrige måned, og det er ingen tvil om at han fortsatt er en god skiskytter, sier Besseberg.

På spørsmål om Bjørndalen selv har bedt Besseberg sjekke mulighetene for eventuelle OL-smutthull, svarer IBU-presidenten.

Han understreker at skiskytterforbundets uttak er uangripelig med tanke på de uttakskriteriene som foreligger. (NTB)