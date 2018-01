Skiflygings-VM: Norge forsvarte gullet i lagkonkurranse

Sport

Av: NTB

Laget, bestående av Robert Johansson, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Daniel-André Tande, avgjorde langt på vei allerede i første omgang og ledet med 41,5 poeng halvveis.

Etter at de fire hopperne hadde hoppet for annen gang, var Norge 46,4 poeng foran sølvvinner Slovenia. Polen knep bronsen foran vertsnasjonen Tyskland.

Norge forsvarte dermed gullet fra 2016, den gang med Anders Fannemel, Forfang, Tande og Kenneth Gangnes på laget.

– En kjempeuke med fantastisk hopping av både meg og hele laget. Utrolig godt å kunne ta et gull, og å ta det med sammen med resten av gjengen er helt fantastisk, sa Andreas Stjernen til NRK.

Veteranen sikret forrige lørdag sin første verdenscupseier da han vant skiflygingsrennet i Kulm.

Ledet med over 40 poeng

Både Johansson og Stjernen slo av noen meter i finaleomgangen, mens Forfang og Tande hoppet henholdsvis 217 og 202,5 meter i sine finalehopp.

Før Tandes siste og avgjørende hopp, ledet det norske laget med 30,8 poeng til Slovenia. Tande gjorde ingen feil og sikret gullet.

Det norske laget sikret seg en klar ledelse i første omgang.

Johansson hoppet 219,5 meter som første hopper og gikk inn på annenplass, men Stjernens 231 meter sørget for at Norge hadde over 20 poeng å gå på til Slovenia før Forfang skulle hoppe som Norges tredjemann.

Forfang landet på 214 meter, men det var nok til å opprettholde den solide luken det norske laget hadde opparbeidet seg.

Tande viste fortsatt gullform

Tande, som lørdag ble individuell verdensmester, viste at formen fortsatt er intakt da han hoppet 224 meter i sitt første hopp.

Det gjorde at det norske laget toppet før finaleomgangen, 41,5 poeng foran Slovenia på annenplass, mens hjemmenasjonen Tyskland lå på tredjeplass.

– Bra hopping. Gutta er i slag, konstaterte landslagstrener Alexander Stöckl overfor NRK etter den første omgangen.

Det er vanskelig å være uenig i. Alle fire plasserte seg blant de ni beste i VM individuelt, før de sammen utklasset konkurrentene i lagkonkurransen.