Hopp-dramaet: – Ikke juks, det er regelbrudd

Det som så ut til å bli en jubeldag for Norge og Lindvik, endte med et mareritt. Etter rennet ble både Lindvik og Forfang diskvalifisert, fra henholdsvis 2.- og 5.-plass.

Hoppsjef Jan Erik Aalbu og landslagstrener Magnus Brevig ville ikke snakke til mediene før de hadde vært i møter og hos dresskontrollen. Etter nærmere to timer kom de to ut for å uttale seg til et stort presseoppbud.

– Dressen ble kontrollert, og til slutt fant de ut at sømmen i skrittet på dressen var for uelastisk. Det er ikke juks, det er et regelbrudd, sier Brevig.

Hoppsjef Jan Erik Aalbu sier at «vi må legge oss helt flate». Han beklager for det som ble en forferdelig avrunding av et ellers godt mesterskap.

– Vi er utrolig lei oss for at dette ble avslutningen på et mesterskap som har vært veldig bra for norsk hoppsport, sier Aalbu. Han hevder at utøverne ikke har noe ansvar for at det endte slik.

Oppklaring fra renndirektøren

Hoppsjefen forteller at han tror de har hoppet med samme dress gjennom hele VM, der Lindvik og de andre norske hopperne har vunnet flere medaljer.

– Vi har hatt en fin prat med (renndirektør) Sandro Pertile. Dette er ikke juks, manipulasjon eller doping. Det bekreftet Pertile, sier Aalbu.

Han tar all skylden.

– Vi skal ta vare på utøverne. Vi tar dette ansvaret. Det er en skuffende dag for dem også med en sølvmedalje og femteplass som blir spilt bort, sier Aalbu.

Forferdet Lundby

I videoer som har sirkulert på nettet er Norge blitt snikfilmet mens det tukles med hoppdressene. NRK-ekspert Maren Lundby mener det kan ha blitt jukset bevisst.

– Av det jeg har fått vite så langt, synes jeg det er forferdelig. En ting er å være uheldig, men å gjøre noe bevisst og på en såpass åpenbar ting, da tenker jeg at det synes jeg ikke noe om, sier Lundby til NTB før hun er ekstra klar i talen.

Hun uttalte seg før hoppledelsen kom med sin forklaring.

– Hvis de har gjort det med vilje og på den måten, så må det få konsekvenser. Og det har de selvfølgelig gjort, så hva mer enn det som skjer, det er vanskelig å si, sier Lundby.

Kristoffer Eriksen Sundal ble diskvalifisert for ureglementert hoppdress i første omgang lørdag. De tre nordmennene var alene om å bli diskvalifisert i VM-rennet. Også tidligere i mesterskapet er norske utøvere blitt disket for ureglementert hoppdress.

– Vi fikk en protest i første omgang fra tre nasjoner. Vi hadde en kjapp sjekk, for under konkurransen har vi ikke muligheten til å åpne draktene, så protesten ble avvist. Etter finaleomgangen fikk vi åpnet dressene, og uheldigvis var ikke dressene i tråd med reglene, sa Sandro Pertile til arrangøren like etter diskvalifikasjonen.

Østerriksk protest

Østerrike la før rennet inn en protest mot Norges hoppdresser. Den østerrikske statskanalen ORF har delt en video der Norges hoppdresser gjøres klare til lørdagens konkurranser.

Den østerrikske treneren Andreas Widhölzl er i prat med NTB klar på at han mener at Norge har jukset.

– Jeg hørte om avgjørelsen, og det er en klar manipulasjon av hoppdressene. Det står klart i reglene at det ikke er OK å manipulere dressene etter å ha satt inn chip, sier Widhödzl.

Da hoppledelsen kom med sin forklaring, var det aldri snakk om noen chip.

Den polske hopplegenden Adam Malysz kalte overfor NTB det som skjedde i Granåsen lørdag for en katastrofe for norsk og internasjonal hoppsport.

Tung Lindvik-avslutning

Lindvik hadde hatt et fantastisk mesterskap og trodde han kronet det med et sterkt sølv bak slovenske Domen Prevc. Sloveneren blir stående som gullvinner foran østerrikske Jan Hörl på sølvplass og japanske Ryoyu Kobayashi med bronse.

På de offisielle resultatlistene står Lindvik og Forfang på 29.- og 30.-plass, med resultatene fra 1. omgang stående igjen. Robert Johansson endte til slutt på 19.-plass på resultatlistene og er eneste nordmann i rennet som ikke ble disket.

