Heltene er mette

At Norge tar medaljer i vintersport er blitt en del av hverdagen, og den kollektive samlingen om de store øyeblikkene vannes ut. Men når brødrene Bø fra Stryn, som har dominert internasjonal skiskyting de ti-femten siste årene legger opp samtidig, tar vi en fot i bakken. Lørdag er de på samme stafettlag, søndag går de begge fellesstarten i det som er deres siste øvelser i deres siste mesterskap.

Vi så det jo på yngstebror Johannes Thingnes Bø etter at han tok sin 41. (!) VM-medalje (sølv) på torsdagens parstafett. Han var nesten misunnelig på sin lagvenninne Ragnhild Femsteinevik, som sto der med sin aller første VM-medalje. – Den følelsen må du ta vare på, den følelsen savner jeg, sa Thingnes Bø. Han tok sin første VM-medalje i Finland for ti år siden.

Og metthetsfølelsen av å ha vunnet nok, og å ha opplevd nok i toppidretten er jo en stor del av beslutningen om å legge opp. Han har tenkt tanken lenge, men da avgjørelsen ble offentlig på en pressekonferanse 18. januar ble han overrasket over sine egne følelser. Tårene rant og han klarte knapt å snakke da han skulle forklare sitt store valg.

Seks dager senere kom samme budskap fra storebror Tarjei. Han er fem år eldre, 36 år gammel, og hadde egentlig bestemt seg for å legge opp i fjor. Men han hadde en plan. Han ville fortelle om det hvis han vant ett renn til. Og det gjorde han i Anterselva 24. januar. Da tok han det med tårer i øynene i NRK-intervjuet rett etter målgang. Statskanalen var veldig fornøyd med scoopet de fikk.

For toppidrett er følelser, seiersglede og bitre tap. Men også disse gutta kjenner på det samme som veldig mange andre og som en skrev på sosiale medier i forrige uke. – Før stoppet nasjonen opp da det var VM i alpint, nå bare farer det forbi.

Johannes (t.h) og Tarjei med henholdsvis gull og bronse på 20 km i VM i Nove Mesto i fjor. Øyeblikkene er blitt mange. (Heiko Junge/NTB)

Tiden vi lever i er dramatisk på helt andre nivåer. Om Johannes Thingnes Bø vinner sitt 23. og 24. VM-gull blir litt underordnet, han er mett. At begge legger opp ett år før neste vinter-OL bekrefter også det. Johannes tok fire OL-gull i Beijing i 2022 og har fått det han trenger. Statistikerne holder tellingen om når han tar igjen Ole Einar Bjørndalen i antall verdenscupseire, der er det ennå noen igjen, men han har passert legenden i antall VM-gull. Det får holde.

Etter at avgjørelsene deres ble tatt i januar er brødrene Bø egentlig bare på en lang avskjedsturné. Det ble markert i Anterselva, det ble markert i Ruhpolding, og det blir sikkert markert i Lenzerheide også. Og det vil selvsagt bli nye runder med farvel i Holmenkollen neste måned. Tilsammen har de 81 medaljer i OL og VM. Ja, det er ganske unikt.

Klemet Bø, faren til disse to, samt tre andre søsken, er til stede i VM-byen i Sveits med familien og følger de unike brødrenes karriereslutt. Han innrømmer at de sterkeste minnene er da de begge inntok seierspallen. Det har skjedd i både OL og VM og kan skje lørdag og søndag også. Men det viktigste han peker på i begges oppvekst er treningsgleden. Rivalisering mellom brødre er en egen drivkraft, men her har vi også sett den ekte gleden over brorens suksess. Den har vært gjensidig.

Norges OL-tropp i 2026 blir uten brødrene Bø. Medaljemålet kan justeres ned. Det er noe flott med det. Man kan ikke spise seg mett flere ganger om dagen. Noen er bokstavelig talt i mål. Nå kan de ta all sin kunnskap og erfaring å overføre til nye skiskyttertalenter som kommer etter dem. Tarjei Bø vant sin første OL-medalje i 2010, sammen kan de ta sine siste VM-medaljer i 2025. God regi, karer!

