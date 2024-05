Hafjell og Kvitfjell fikk sju verdenscuprenn: – Historisk for norsk alpinsport

Det ble vedtatt da alpinkomiteen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) møttes i slovenske Portoroz onsdag.

– Dette er historisk for norsk alpinsport. Aldri før har vi fått tildelt så mange verdenscuprenn. Gudbrandsdalen har vist seg i mange år som et snøsikkert sted, og tildelingene er en tillitserklæring vi skal være stolte av i fellesskap, sier sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, Claus Johan Ryste.

Han sitter også i alpinkomiteen i FIS for Norges Skiforbund.

Ryste er tydelig på at tildelingen har stor betydning.

– Dette betyr mye for oss som alpinnasjon, og det er bare å gratulere ildsjelene i Gudbrandsdalen med alt vi har fått til. Hafjell og Kvitfjell kan arrangement. Dette har de vist gjennom 30 år, sier Ryste.

Også denne sesongen ble det arrangert verdenscuprenn i Kvitfjell for både kvinner og menn.

Historisk

At Hafjell også legges inn i kalenderen har ikke skjedd siden 2006. Der skal det kjøres renn i de tekniske øvelsene.

Verdenscupkonkurransene i Hafjell og Kvitfjell er lagt til uke 9, 10 og 11 i 2025. Det starter med tre fartsrenn for kvinner, fortsetter med to tilsvarende renn for menn, før det avsluttes med tekniske øvelser for menn i Hafjell.

Med til historien hører det også at det er lagt inn en reservedag i Kvitfjell som kan benyttes dersom det har oppstått avlysninger tidligere i sesongen.

Arrangørene i Gudbrandsdalen jubler over tildelingen.

– Dette er helt fantastisk. Under møtene her i Slovenia har vi fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra FIS og fra den internasjonale alpinfamilien. Vi ser fram til ekstra mange verdenscuprenn kommende sesong, sier leder for organisasjonskomiteen i Hafjell og Kvitfjell, Ole Kristian Kirkerud, til NTB.

Les også: Kollen-beslutningen er tatt – femmila erstattes med disse distansene i 2025

Flere terminliste-grep

Kvitfjell er også tildelt europacupavslutningen kommende sesong.

– Dette er viktig for oss. Det er avgjørende sportslig viktig at vi har europacuprenn på hjemmebane hvert år. Våre europacupløpere presterer helt i toppen, og får nå forhåpentligvis en hjemmefordel, sier sportssjef Ryste.

Neste sesongs terminliste inneholder også flere nye grep. Åpningsrennene på isbreen i Sölden går en uke seinere enn normalt, mens teknikkrennene i Kranjska Gora er flyttet tidligere på sesongen.

De første fartsrennene er lagt til desember, senere enn vanlig. Det blir én verdenscuprunde i USA før jul, i tillegg til finalerunden i mars.

– Dette er et steg i riktig retning, og vi må være fornøyd med de endringene vi har fått til på kort tid. Fremover skal vi jobbe for enda flere endringer med tanke på klima, mulig skader og avlysninger, sier Ryste.

Les også: Ny teknikktrener for alpinkvinnene: – Glade for at vi er attraktive for de beste trenerne i verden