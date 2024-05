Bjørgen ny trener på langrennslandslaget

Det bekrefter landslagssjef Ulf Morten Aune til VG.

– Jeg hadde ikke sett denne komme for tre uker siden. Men da jeg fikk muligheten og tilbudet, så må jeg si at det kriblet godt i magen, sier Bjørgen til VG.

Stig Rune Kveen ga seg som landslagstrener for en måned siden. Verken Bjørgen eller Mikkelsplass har hatt mulighet til å ta en heltidsstilling, så de to skal dele på jobben de neste to årene.

– Jeg har kjent at jeg har lyst til å bidra med den kunnskapen jeg har. Det trigget noe hos meg. Jeg sa til Sjur Ole (Svarstad, landslagstrener) at jeg kan være med rundt 60-70 døgn og ha base i Oslo. Det er det jeg kunne gi. Så ble det noen møter, ting var litt avhengig av Pål Gunnar, og så løste det seg, forklarer Bjørgen.

Bjørgen er den mestvinnende langrennsløperen i historien med 114 verdenscupseire, åtte OL-gull, 18 VM-gull og en haug med andre medaljer. Hun la opp i 2018.