Johaug misset EM-kravet på halvmaraton tross debutseier på Grue

Den pensjonerte langrennsløperen var første kvinne over mål i Kirkenær. Johaug hadde da lagt bak seg litt over 21 kilometer.

Norges Friidrettsforbund har satt 1.10.30 som EM-krav på halvmaraton. Den grensen greide ikke Johaug å innfri i sitt første løp i øvelsen.

Hun var påmeldt med en ønsket sluttid på 1.09.30.

I alt 500 deltakere var påmeldt til Grue halvmaraton, som er kjent for å være svært flat og rask. Johaug løp med startnummer 1 på brystet.

Hans Christer Holund var en annen langrennsprofil i feltet.

Også tidligere har Johaug markert seg i friidrett. I 2019 ble hun norgesmester i terrengløp og på 10.000 meter. På sistnevnte klarte hun VM-kravet i 2020, mens hun året etter var drøyt åtte sekunder fra OL-kravet.

Johaug la opp som langrennsløper etter 2021/22-sesongen. Hun har blant annet vært ekspert for NRK, fått barn og giftet seg siden. Johaug har flere ganger ymtet frampå at det kan bli aktuelt med et comeback før neste års ski-VM i Trondheim.

