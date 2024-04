Anders Besseberg dømt til tre år og en måneds fengsel for grov korrupsjon

Utfallet i den nesten 70 sider lange dommen ble lest opp i Buskerud tingrett i Hokksund fredag. Besseberg ble dømt på ni av ti punkter i Økokrims tiltale.

– Tiltalte har vist manglende rolleforståelse og selvinnsikt, slo dommer Vidar Toftøy-Lohne fast.

Aktoratets straffepåstand var på tre år og sju måneders ubetinget fengsel og en bot på én million kroner.

Gjennomgående slo dommer Vidar Toftøy-Lohne fast at Besseberg mottok fordeler som var utilbørlige (klanderverdige) da han var toppsjef i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

78-åringen ble kun frikjent for et klokkebytte og et enkelttilbud om prostituerte.

Anklagene mot Besseberg gjaldt årene 2009 til 2018 og handlet om bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil.

– Åpenbar kobling

Toftøy-Lohne sa tidlig i opplesingen at retten ikke har funnet alt i tiltalen tilstrekkelig bevist, men «det aller meste». Deretter kom detaljene, og de var ikke i favør Besseberg.

Retten mente to av klokkegavene fra russiske givere var utilbørlige fordeler.

– Koblingen til stillingen er åpenbar. Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff oppfylt, sa dommeren.

Dommen landet på samme konklusjon da samvær med prostituerte ble tatt opp. Besseberg ble felt på bakgrunn av et avhør han ga til østerriksk politi, der han innrømmet å ha benyttet seg av seksuelle tjenester.

Senere trakk han forklaringen og har siden nektet for å ha vært med prostituerte.

– Dette er ikke en detalj man snakker seg inn i uten at det har skjedd, sa dommeren og la vekt på at Besseberg gjorde seg sårbar for påvirkning og utpressing.

Rolleblanding

Besseberg ble heller ikke trodd på at hans mange påspanderte jaktturer var private. Retten mente de åpenbart var knyttet til posisjonen han hadde i skiskyttersporten og anklaget ham for «bevisst rolleblanding».

Flere av reisene ble betalt av Infront. Rettighetsselskapet hadde samtidig markedsavtaler med IBU og var en viktig partner for forbundet.

Til slutt ble Besseberg også funnet skyldig i korrupsjon ved å kjøre en gratis leasingbil. Kostnadene ble dekket av Infront.

Besseberg har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

– Selv om jeg mottok dyre gaver og ble invitert på jakt av mange, må jeg understreke at jeg aldri har latt meg korrumpere, sa han i retten i februar.

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Les også: Disse typene møter du på Tinder

Les også: Derfor flykter velgerne fra arbeiderpartiene (+)