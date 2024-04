Dom i Besseberg-saken fredag – eksperter tror det blir ny runde

Klokken 09.30 er partene tilbake i Buskerud tingrett i Hokksund for første gang på to måneder. Da får Besseberg vite om han blir dømt eller ikke.

Det skjer 2194 dager etter politirazziaen på gården hans i Vestfossen i april 2018. Alvoret fikk ham til å gå av etter over 25 år som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Tror på domfellelse

Siden har Besseberg kjempet for ettermælet. Dramaet tilspisset seg da han i fjor ble tiltalt for grov korrupsjon.

Etter en nesten seks uker lang rettsrunde la Økokrim ned påstand om tre år og sju måneders ubetinget fengsel. I tillegg ba aktoratet om en uvanlig bot på én million kroner.

– Jeg tror det blir en domfellelse, sier BI-professor Petter Gottschalk til NTB.

Han er ekspert på økonomisk kriminalitet og har fulgt rettssaken mot Besseberg tett. Påtalemyndighetens hardkjør vil betale seg, spår Gottschalk.

– Det var såpass massivt fra aktoratet. De pøste på med karakterdrap, mens forsvarerne var overraskende passive. Så derfor tror jeg ikke dommerne har noe annet valg enn å stole på aktoratet.

Spår ny dynamikk

Tiltalen mot Besseberg består av forhold fra årene 2009 til 2018. Anklagene handler om bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil.

Etterforskningen startet i Østerrike, men senere koblet Økokrim seg på.

– Dette sakskomplekset er særegent i norsk rettshistorie, sa medaktor Marthe Stømner Smestad i retten.

Gottschalk har i flere år forsket på norske korrupsjonssaker og stilt seg kritisk til måten Økokrim jobber på. Han føler seg sikker på at en eventuell frifinnelse av Besseberg blir anket.

– Det vil være et vanvittig prestisjenederlag. De kommer til å si at dette er en så prinsipielt viktig sak, at de må ta den videre.

BI-professoren mener det blir en helt annen dynamikk hvis saken går til lagmannsretten.

– Der tror jeg forsvarerne vil være langt mer offensive og synliggjøre tvilen jeg mener er rundt alle punktene i saken. I lagmannsretten blir det en juridisk vurdering og mer drøfting av tvil. Det vil bli mye mer fram og tilbake underveis med protester mellom forsvarer og aktor.

Internasjonalt nivå

Det er sjelden at idrettsledere står for retten. Det gjør Besseberg-saken spesiell uansett utfall, sier Andreas Selliaas til NTB.

– Blir han dømt, blir det jo en historisk dom. Da er det oppe på Fifa-nivå. Du må sammenligne det med internasjonale størrelser.

Selliaas er redaktør for nettstedet idrettspolitikk.no og bidro i TV 2s dokumentarserie om Besseberg. Han tror også at dommen blir anket nesten uansett hva den blir.

– Men hvis det kommer en dom som tar hensyn til omstendighetene rundt etterforskningen og alderen til Besseberg, så kan det hende at begge parter lar saken ligge for sjelefredens skyld.

En pågående sak i Østerrike har med flere av de samme forholdene listet opp i Økokrims tiltale mot Besseberg. Korrupsjonsanklagene forsvinner ikke selv om 78-åringen skulle bli frifunnet i Norge, påpeker Selliaas.

– Det vil henge ved uansett utfall fredag.

Ødelagt omdømme

Besseberg var selv innom det i retten da han sa at han kom til å bli husket som en skandalepresident.

– Etter å ha viet hele mitt liv til denne idretten og gjort det jeg mente var riktig, er det bittert å føle seg som villsvinet i Norge.

I sin sluttreplikk sa Besseberg at «det går en grense for hva et menneske kan tåle». Han sto fast på at han ikke har gjort noe straffbart.

– Selv om jeg mottok dyre gaver og ble invitert på jakt av mange, må jeg understreke at jeg aldri har latt meg korrumpere.

IBU har en egen sak gående mot Besseberg i systemet til Idrettens voldgiftsrett (CAS). De ønsker å utestenge ham fra alle idrettsverv på livstid og ilegge ham en bot på 100.000 euro (1,1 millioner kroner). Saken handler om brudd på idrettens regelverk.