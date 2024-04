Skiskyting: Måtte vrake landslagsløpere

Endre Strømsheim kommer som ventet inn på herrenes elitelag.

Det skjer etter en sesong der Norge dominerte mer enn noen gang på herresiden og rasket med seg det meste av VM-medaljer og verdenscuptitler.

De fem løperne som endte øverst i verdenscupen totalt – Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen – får alle fornyet tillit i elitelandslaget.

Inn kommer også Endre Strømsheim, som blant annet tok sin første verdenscupseier individuelt sist sesong. Filip Fjeld Andersen og Sivert Guttorm Bakken går ut av elitelaget, som reduseres til seks løpere.

Verken Andersen eller Bakken kom til start i verdenscupen sist vinter.

Tøff konkurranse

Norge har hatt et kobbel av sterke mannlige løpere som har banket på verdenscupdøren gjennom vinteren. Både Johan-Olav Smørdal Botn og Vebjørn Sørum tok pallplasser individuelt i sesongen som gikk. De må likevel finne seg i å bli værende på rekruttlandslaget også kommende vinter.

– Nivået er så høyt på så mange at konkurransen om plassene på laget nok aldri har vært hardere. Når vi også har et så godt rekruttlag, trenger det ikke være noen nedtur å komme dit. Per dags dato har vi trolig de to beste landslagene i verden på herresiden, sier landslagssjef Per-Arne Botnan.

Botn og Sørum utgjør rekruttlaget sammen med Mats Øverby, Martin Uldal, Martin Nevland og Isak Leknes Frey.

Johansen får eliteplass

På kvinnesiden kommer Marthe Kråkstad Johansen inn i elitelaget for Ragnhild Femsteinevik. Sistnevnte hadde en tung sesong sist og fikk ikke gå i verdenscupen eller VM.

– Marthe er en solid og rask skytter som vil være med på å heve nivået, spesielt på skytedelen i treningsarbeidet. Hun har levert gode bidrag på samlingene for rekrutt og elite og markert seg i flere konkurranser, ikke minst i verdenscupen før jul, sier Botnan om endringen på kvinnenes elitelag.

De øvrige løperne der er Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Knotten, Juni Arnekleiv, Ida Lien og Maren Hjelmeset Kirkeeide.

For kvinnene gjøres det en strukturendring under elitenivået. Rekrutt og U23 slås sammen til ett lag med tolv utøvere. Det handler om å gi de yngste jentene en bedre treningshverdag.

– Fire av jentene har rekruttstatus, mens resten er yngre jenter. Vi ønsker å ha dem samlet så ofte som mulig i det daglige treningsarbeidet. Det vil gi viktige referanser og hele tiden noe å strekke seg mot, sier Botnan.





---

FAKTA

Landslagene i skiskyiting kommende sesong:

Elite kvinner:

Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum), Karoline Offigstad Knotten (Vingrom), Juni Arnekleiv (Dombås), Ida Lien (Simostranda), Maren Hjelmeset Kirkeeide (Markane), Marthe Kråkstad Johansen (Bossmo & Ytteren).

Trenere: Patrick Oberegger og Sverre Huber Kaas

Elite menn:

Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane), Sturla Holm Lægreid (Bærum), Johannes Dale-Skjevdal (Fet), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Endre Strømsheim (Bærum).

Trenere: Egil Kristiansen og Siegfried Mazet

Rekrutt/U23 kvinner:

Emilie Ågheim Kalkenberg (Skonseng), Gro Njølstad Randby (Ivrig), Åsne Skrede (Geilo), Frida Tormodsgard Dokken (Svene), Eivor Melbybråten (Øystre Slidre), Maren Sofie Brännare-Gran (Bærum), Ragna Fodstad (Østre Toten), Guro Femsteinevik (Hålandsdal), Agathe Brathagen (Ivrig), Anna Mæhre Torjussen (Fossum), Silje Christine Berg-Knutsen (Fet), Ann Kristin Aaland (Hardbagg)

Trenere: Andreas Kvam og Halvor Jørstad

Rekrutt menn:

Johan-Olav Smørdal Botn (Stårheim), Vebjørn Sørum (Søndre Ål), Mats Øverby (Lier), Martin Uldal (Birkenes), Martin Nevland (Figgjo), Isak Leknes Frey (Bærum).

Trener: Anders Øverby

U23 menn:

Sivert Silsand Gerhardsen (Tromsø), Kasper Ågheim Kalkenberg (Skonseng), Andreas Aas (Birkenes), Håvard Tosterud (Østre Toten), Oliver Alm Østre (Toten), Andreas Præsterud (Simostranda).

Trener: Ronny Hafsås

---