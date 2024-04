VG: Skiforbundet dekker advokatutgifter for alpinstjerner

Det er VG som får bekreftet fra forbundet at alpinistene får hjelp til å betale regningen fra advokatfirmaet «Kleven & Kristensen». Den skal angivelig beløpe seg til rundt en million kroner.

– Skiforbundet har tatt et tydelig ansvar for at denne prosessen har tatt for lang tid og at den kunne vært bedre. Utøverne er det viktigste vi har. At de har brukt advokat for å fremme sitt syn, er åpenbart ikke en ønsket situasjon, verken for forbund eller utøvere. Derfor dekker vi deler av den advokatkostnaden utøverne har hatt, sier generalsekretær Arne Baumann til avisen.

Den mye omtalte avtalen til landslagsløperne i Norges Skiforbund har skapt konflikt mellom utøvere og forbundsledelsen. Det er i den forbindelse at utøverne har gjort bruk av advokat.

Striden har handlet om det som kalles bilderettigheter.

Nå er et utvalg nedsatt for å se nærmere på hvordan landslagsavtalen skal innrettes i framtiden. Aleksander Aamodt Kilde sa først nei til å delta i dette arbeidet, men gjorde nylig helomvending.

Ifølge VG skal utøverne nå være positive til å komme til en enighet med forbundet om avtalens utforming.

En ny avtale skal etter planen være på plass foran 2024/25-sesongen og skal endelig godkjennes av skistyret.

