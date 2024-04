Lysdahl tok tilbake NM-tittelen i slalåm

Asker-jenta endte med en seiersmargin på 98 hundredeler til Bianca Bakke Westhoff på sølvplass. Landslagsvenninne Thea Louise Stjernesund sikret bronsen.

Det var vanskelige forhold i søndagens norgesmesterskap i slalåm. I første omgang var det bare 38 av totalt 62 løpere som kom i mål, i tillegg til at også 13 løpere kjørte ut i finaleomgangen. Det var derfor kun 25 løpere som noterte seg med en plassering.

Bakke Westhoff hadde en ledelse på fem hundredeler ned til Lysdahl etter første omgang, men en overlegen andreomgang sikret Lysdahl gullet.

27-åringen vant også NM-gull i slalåm i Hemsedal i 2019, i tillegg til at hun har et kombinasjonsgull fra to år tidligere.

Forrige sesong var det Stjernesund som stakk av med slalåmgullet i Hemsedal foran Lysdahl og Andrine Mårstøl.

