Nyforlovet Aamodt Kilde varsler comeback

Aamodt og Shiffrin delte nyheten om forlovelsen i et innlegg på Instagram natt til fredag norsk tid. Forlovelsen blir møtt med gratulasjoner og lykkønskninger – blant annet fra store idrettsnavn som friidrettsstjernen Allyson Felix, tidligere alpinist Bode Miller og skihopper Eva Pinkelnig.

Stjerneparet har herjet i alpinbakken. Amerikanske Mikaela Shiffrin har vært den mestvinnende kvinnelige alpinisten gjennom flere år.

Fartsspesialisten Aleksander Aamodt Kilde har også dominert i løypene, men etter et stygt fall i Wengen i januar er det usikkert om Kilde vil fortsette sin karriere.

Den norske alpinstjernen snakker om både forlovelsen og lysten på å komme tilbake etter skaden i fredagens utgave av NRK-programmet «Lindmo». Han innrømmer at de to nyhetene henger sammen.

Comeback først, så bryllup

– Det er en viss sammenheng, jeg må si det. Den supporten jeg har fått fra Mikaela og hennes familie, har vært helt enestående. Jeg fikk en sånn: OK, dette her er noe jeg er keen på resten av livet. Og derfor var det ned på kne, og så fikk jeg heldigvis et ja, sier Kilde til NTB.

Amerikanske Shiffrin er historiens mestvinnende alpinist med 97 verdenscupseirer. For tre år siden ble det kjent at de to hadde funnet tonen.

– Når blir det bryllup?

– Det vet jeg ikke, det blir lenge til, tror jeg.

– Det blir comeback først, og så kanskje noen seire, og så bryllup, sier Lommedalen-kjøreren med 21 enkeltseirer i verdenscupen og to OL-medaljer.

– Tøff prosess

Det er gått 83 dager siden han falt stygt i verdenscuprennet i Wengen. Siden den gang har han kommet seg opp av rullestolen og er klar for å komme tilbake til toppen.

– Det har vært en tøff prosess. En lang prosess. Og det blir en lang prosess. Men jeg ser litt lysere på ting nå. Og ser at ting er mindre omfattende i gåsetegn enn hva jeg fryktet, forteller han.

Når han kan være tilbake i alpinbakken, er vanskeligere å svare på.

– Det er et veldig godt spørsmål. Jeg ønsker så fort som mulig. Og ønsker at det skal være i denne sesongen her (kommende vinter), men det kan være at det blir for tidlig. Men jeg tar den tiden jeg trenger. Og det viktigste for meg er at jeg står på start og kjenner på gleden av å være tilbake igjen, og det håper jeg er så fort som mulig.

Frykt

Et fall som Kildes i Wengen kan sette en støkk i de aller fleste. Spesielt når man skal tilbake på toppnivå.

– Det er en pågående prosess. Det er hver dag, det. Jeg må være flink til å være ærlig med meg selv, forteller Kilde.

– Jeg må være flink til å kunne si til meg selv at dette her blir tøft, men samtidig også være realistisk med at dette får jeg til. Jeg må ha troen på at dette er riktig, og at dette har jeg lyst til å gjøre.

Opptreningen vil fortsette i samarbeid med blant andre Olympiatoppen og i Salzburg hvor han bor.

– Jeg har et veldig bra team rundt meg med familie og Mikaela som alltid er der for meg, sier Kilde og nevner det norske laget som en viktig brikke i opptreningen.