Utforfinalen i Saalbach avlyst – nok en krystallkule til Odermatt

Det melder Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). Snøfall natt til søndag gjorde oppgaven med å preparere løypa svært krevende for arrangørene.

I tillegg blåste det kraftig, og det ble umulig å gjennomføre rennet.

Konkurransen i Østerrike skulle ha startet 11.15, men ble først skjøvet til klokken 12. Deretter kom beskjeden om at man siktet seg inn på å starte klokken 12.30, før rennet ble utsatt en siste gang til 13. Til slutt kom altså avlysningen.

Det betyr at verdenscupsesongen er over for alpinistene, og Cyprien Sarrazin får ingen siste sjanse til å tukte Marco Odermatt i utforcupen. Det skiller 42 poeng mellom de to.

Den suverene sveitseren Odermatt har fra før vunnet verdenscupen sammenlagt i tillegg til titlene i super-G og storslalåm.

Det var ingen nordmenn på startstreken i Saalbach. Adrian Smiseth Sejersted og Aleksander Aamodt Kilde er begge skadd.

Værgudene har skapt trøbbel for gjennomføringen av en rekke verdenscuprenn i alpint denne vinteren.