Forfang og Stöckl snakket ut i Planica: – Litt som å møte eksen

Forfang og Stöckl bekrefter begge samtalen overfor statskanalen og kaller den god og viktig.

– Det blir litt som å møte eksen, sier Forfang om seansen.

– Det er jo et kjærlighetsforhold som har tatt slutt på mange måter. Så har det blitt litt stygt underveis, uten at det har vært intensjonen fra noens side, legger han til.

Både Stöckl og hopplandslagets tidligere sportssjef Clas Brede Bråthen var til stede under helgens verdenscupavslutning i Slovenia. Det ga en mulighet til å snakke med utøverne.

Forfang sier utøverne har vært misfornøyde med flere ting knyttet til støtteapparatet over flere år. Han sier hopperne har sagt fra flere ganger.

Stöckl sier han setter pris på at Forfang tok initiativ til praten i Planica. Samtidig forstår han ikke påstanden om at utøverne over tid skal ha forsøkt å målbære misnøyen.

– Det synes jeg er litt rart, fordi jeg egentlig ikke har opplevd det eller fått den informasjonen. Vi har hatt evalueringer, og det har kommet noen små ting vi har prøvd å ta tak i, men det har alltid vært en utfordring spesielt de siste årene med tanke på at vi har veldig avgrensede ressurser og avgrenset med folk. Men sånn ellers har jeg ikke fått noen store ting på bordet, sier østerrikeren.

Det er usikkert hvordan lederkabalen rundt hopplandslaget blir i framtiden.

Les også: Huber vant etter kjempesvev i Planica – tre norske topp ti i finalen