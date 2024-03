Therese Johaugs tankevekkende knockout

Dette var hennes første start på to år, hun valgte 30km i sitt NM-comeback, hun smadret samtlige konkurrenter og slo Heidi Weng med over tre og et halvt minutt. Weng ble nummer to i verdenscupen for en uke siden …

– Dette var et skremmeskudd til hele skiverdenen, sa hennes gamle juniortrener Fredrik Aukland. – Jeg sliter med å skjønne hva som skjer, sa Martin Johnsrud Sundby under NRKs sending.

Da Johaug kom i mål så hun helt ubesværet ut. Mens andre jenter lå rett ut i snøen gikk hun rett bort og snakket med Birkenvinner og kusine Magni Smedaas, som endte opp med NM-sølv.

Det er drøyt ti måneder siden Johaug fødte sin datter på nasjonaldagen (selvfølgelig) og siden har spekulasjonene økt om at verdens beste kvinnelige langrennsløper la et løp for å komme tilbake. Hun har pekt seg ut tidenes første femmil for kvinner i VM i Trondheim neste år, men har hele tiden tatt forbehold.

Hvis hun var i tvil om egen kapasitet før start på Lillehammer, er den feid vekk. Ifølge ekspertisen på langrennsteknikk, Johnsrud Sundby og Fredrik Aukland, startet hun masete og oppjaget før hun roet seg ned halvveis. Men utholdenheten var det åpenbart ikke noe i veien med. To år etter forrige seriøse renn tok hun NM-gull nummer 19.

Ryktene har gått om hennes treningsiver, men hun har ikke ladet opp til dette løpet som om det var et stort løp i karrieren. I forrige uke var hun i Spania og drev med helt andre ting. Men alle som kjenner henne vet hva som skjer hvis hun først bestemmer seg for noe. Og hun kjente på de gamle konkurransenervene foran dette comebacket. Hun var jo omringet av journalister og fotografer.

Men seiersmarginen på denne tremila var sensasjonell. Og det var ikke noe B-lag på start. Heidi Weng gjorde som sagt sitt beste løp i Falun for en uke siden da hun fulgte Jessie Diggins helt til målstreken. Norskamerikanske Sophia Laukli var raskest av alle opp alpinbakken i Tour de Ski i vinter. Hun kom nærmest Johaug denne lørdagen, men neste tre minutter bak. Vinneren av Birkebeineren sist helg, Magni Smedaas, er nevnt.

For landslagsløperne ble dette en ydmykelse. Og tankevekkende. Ja, de var kanskje slitne etter en lang sesong, men denne utklassingen var nådeløs. Landslaget kan likevel ikke se på det slik. Therese Johaug har vist i hele karrieren at hun har en ekstrem kapasitet. Men samtlige vi hørte var rett og slett sjokkert over det de så på Lillehammer denne lørdagen. Unntatt de løperne som har prøvd å følge henne på trening.

Det er vitenskapelig bevist at kvinner kan komme sterkere tilbake etter en graviditet og fødsel. Men kroppen går gjennom store endringer og det skal trenes for å stå en tremil slik Johaug gjorde her. Nå kunne hennes NRK-kollegaer fortelle om hennes treningsmengder mens de har vært ute på tur i vinter. Johaug har evne til å utnytte døgnets timer.

Therese Johaug har offisielt ikke bestemt seg for noen VM-satsing ennå. Hun ville heller ikke bekrefte noe etter dette rennet. Men samtalene med landslaget er allerede i gang for hvordan hun kan legge opp en sesong der småbarnslivet tilpasses. Det var mange barnevakter på plass på Lillehammer lørdag. Det vil overraske oss stort om ikke Therese Johaug er på startstreken i Trondheim neste år. Men hvor mange distanser skal hun gå?

