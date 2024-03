NM-sjokk i langrenn – skiskytter tok sølv bak Weng

– Jeg tror ikke helt jeg har skjønt dette. Det var dritmorsomt og nervepirrende. Jeg har sittet med høy puls i halvannen time nå. Helt rått at jeg slår så mange gode løpere. Samtidig har jeg nok vært heldig med forholdene, sa Randby til NRK.

Fra startnummer 22 av de 372 startende gikk jenta fra Oseberg skilag et pangrenn og tok tidlig plass i lederstolen. Der ble hun sittende mens den ene landslagsløperen etter den andre kom slått til mål.

– Dette har gått veldig bra. Bedre enn jeg trodde. Jeg håper å sitte så lenge som mulig, sa Randby fra lederstolen.

Vil leve av idretten

Til slutt kunne 21-åringen juble for en høyst oppsiktsvekkende sølvmedalje.

21-åringen fra Oseberg er klar på hva målet er.

– Jeg har et håp om å leve av idretten. Hvis det ikke går som skiskytter, så får jeg heller vurdere om det blir langrenn, lo Randby.

Randby var nær ved å ta gullet. Det knep Heidi Weng med fattige 2,7 sekunder.

– Utrolig bra av henne. Det er ikke noe å si på det. For min egen del var det hardt, sa Weng i seiersintervjuet.

Bronsemedaljen gikk til Kristin Austgulen Fosnæs. Hun var 8,2 sekunder bak seiere. Fra Fosnæs på bronseplass og ned til Mathilde Myhrvold på 8.-plass skilte det to sekunder.

Junior-VM

Det er aller første gang at skiskytter Randby deltar i et renn i langrenns-NM. Som skiskytter er hun ikke vant til å gå klassisk i konkurranser.

Randby deltok tidligere denne måneden i junior-VM i skiskyting i estlandske Otepää. Der tok hun blant annet gull i blandet stafett og sølv på den ordinære stafetten.

Det virket nokså klart at føret på femkilometeren ble tyngre og bløtere etter hvert ut over i løpet. Det var nok en klar fordel å ha et tidlig startnummer.