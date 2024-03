Ubekymrede svenske stjerner tross mulig Johaug-comeback: – Mange som kan slå henne

Johaug stiller lørdag til start på NM-tremila på Lillehammer. Tirsdag uttalte 35-åringen til NRK at den vil gi en viktig pekepinn på hvor hun står før et eventuelt comeback før VM i Trondheim neste år. Den tidligere langrennsdronningen ga seg på toppnivå etter 2021/2022-sesongen.

I den svenske leiren lar de seg ikke skremme av en mulig Johaug-retur.

– Det er mange som kan slå henne. Akkurat nå tror jeg ikke hun hadde vært i stand til å følge Frida Karlsson på en femmil i Holmenkollen, sier Maja Dahlqvist til nyhetsbyrået TT.

Karlsson er i likhet med lagvenninnen trygg på at nivået har blitt betydelig høyere blant de beste langrennskvinnene.

– Jeg vet selv at jeg har hevet mitt eget nivå, og det har mange andre rundt meg gjort også. Nå er det mange som konkurrerer helt i toppen, forteller Karlsson.

Hun er imidlertid klar på at et Johaug-comeback ville betydd mye for interessen rundt internasjonal damelangrenn.

– Jeg håper hun kommer tilbake. Vi står med åpne armer og venter. Hun er vår gamle målestokk, fortsetter den svenske skistjernen.