Kjempeetappe av Petter Northug ga NM-sølv: - Jeg har jo ikke kropp for dette

Alle ære til vinnerne Johannes Høsflot Klæbo og Didrik Tønseth, men det var sølvet til brødrene Northug som ble NM-dagens store samtaleemne etter finalen i lagsprint torsdag kveld.

Og Petter Northugs sisteetappe, der han tok innpå Didrik Tønseth, var rent ut imponerende.

Fem kilo for tung

- Jeg har jo ikke kropp til dette, den er jo fem kilo for tung, men dette var virkelig moro, sa en utslitt Petter Northug til NRK.

- Jeg er både svimmel og halvblind, men jeg fikk tatt ut alt. Og sølv er jo fantastisk, sa han.

Han var så ivrig at han vurderer å etteranmelde seg til fredagens 10 kilometer.

Klæbo gliste

Johannes Høsflot Klæbo sto og gliste da han så sin gamle helt gjorde en så sterk etappe.

Klæbo selv gjorde som ventet og tok Byåsen til NM-gullet. På pallen fikk han selskap av brødrene Petter og Even Northug. Seieren delte Klæbo altså med Didrik Tønseth på denne sprinten som bar mer preg av mellomdistanse i snøværet.

Byåsen vant torsdagens renn 13,4 sekunder foran Northug-brødrene, som overraskende tok Strindheim til sølvet.

Petter Northug i aksjon på sin etappe. (Geir Olsen/NTB)

Ble imponert

Petter Northug leverte voldsomt på sin siste etappe i snøværet i Lillehammer. 38-åringen var med i tetkampen da han sendte lillebror Even (28) ut som ankermann. Etterpå lå han helt utslått i målområdet og brukte lang tid på å reise seg.

– Det er nesten ikke til å tro det Petter Northug driver med her. Hvem skulle tro at vi skulle få se det en gang til? sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Martin Johnsrud Sundby, som også var ekspert for NRK var mektig imponert.

- Her fikk vi se vinnerskallen tre fram igjen. Jeg tror ikke en gang Klæbo har et slikt vinnerinstinkt, sa Sundby under sendingen.

Selv kommenterte Petter Northug prestasjonen slik:

– Jeg er blitt en treg, jævla diesel. I det siste heatet begynte jeg å våkne, så det var godt å kjenne på at det svarte bra i den siste bakken og mot slutten.

Comebacket i NM ga trønderen mange minner underveis.

– Det var litt nostalgisk, og det minnet om Kongsberg i 2006. Da sto også faren min i samme positur og jaget meg opp, så det var som å skru tiden tilbake 20 år.

Skistad avgjorde

Kristine Stavås Skistad gikk Konnerud inn til NM-tittelen for kvinnene for tredje år på rad. På veien hadde hun to mektige opphentinger.

Skistad måtte gå ut hardt og tette 14 sekunder på begge sine to siste etapper i snøværet i Lillehammer. Hun avgjorde gullkampen på oppløpet og viste igjen hvorfor hun i øyeblikket er verdens beste langrennssprinter.