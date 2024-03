Granerud står over verdenscupavslutningen i Planica: – Tanken er for tom

Det opplyser han i en tekstmelding til Dagbladet.

– Tanken er for tom og hoppingen for ustabil til at jeg synes det er fornuftig å sette utfor Planica i år, skriver Granerud.

27-åringen setter dermed strek for det som har vært en blytung sesong i hoppbakken. I fjor vant Granerud både den prestisjetunge hoppuka i tillegg til verdenscupen sammenlagt, men i år har han ikke bokført én eneste pallplass individuelt.

– Granerud sa til meg at han ikke følte seg helt klar for Planica. Dette på bakgrunn av sesongen sett under ett, sier fungerende landslagstrener Magnus Brevig til Dagbladet.

Dermed blir Johann André Forfang, Marius Lindvik, Robert Johansson, Sindre Ulven Jørgensen, Robin Pedersen og Benjamin Østvold de norske bidragene i Slovenia.

Kristoffer Eriksen Sundal skadet kneet i Holmenkollen tidligere i mars, og 23-åringen må opereres.