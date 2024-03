Tiril Udnes Weng vant tremila i ski-NM sist år – står over årets NM del to

Nes-løperens opprinnelig plan var å være med både på fredagens 5 km klassisk og lørdagens tremil i fri teknikk.

– Jeg meldte meg på løpene i forrige uke, men etter søndagens renn i Falun, så velger jeg å stå over, sier Tiril Udnes Weng til TV 2.

På søndagens 20 kilometer fellesstart i skøyting i verdenscupen i Falun kom hun på 41.-plass.

27-åringen har vært mye ute med sykdom denne sesongen, og ujevnt treningsgrunnlag har ført til blandede resultater.

– I den formen jeg er i nå, så er det ikke vits, men jeg skulle ønske at jeg var i form til å prøve, sier Udnes Weng.

Kontrasten for Tiril Udnes Weng er slående versus samme tidspunkt for ett år siden. Da hadde hun akkurat vunnet verdenscupen sammenlagt og avsluttet sesongen med å vinne tremila under NM del to i Tolga på ypperlig vis.