Det melder VG.

Brødrene, som går for Strindheim IL, er påmeldt i en konkurranse der flere andre sterke løpere også har meldt sin ankomst.

Blant annet er Johannes Høsflot Klæbo og Didrik Tønseth påmeldt for Byåsen IL.

NM del to 2024 fortsetter fredag med 5 km klassisk for kvinner og 10 km klassisk for menn.

Lørdag er det tremil for kvinner i fri teknikk på programmet, mens mennene skal gå femmil.