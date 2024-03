Johaug får selskap av mange – rekorddeltakelse for langrenn og ski-NM

Del 1 av årets NM i langrenn ble arrangert på Beitostølen tidligere i vinter. Del to starter med lagsprint torsdag og avsluttes med femmil for menn og tremil for kvinner lørdag. Fredag er det 10 kilometer klassisk for menn og 5 kilometer klassisk for kvinner på programmet.

Therese Johaug er blant dem som har meldt seg til innsats på lørdagens tremil.

– Dette er fantastisk. Vi setter rekord under NM-dagene i Lillehammer denne uka, og dette viser at langrennssporten står utrolig sterkt i Ski-Norge, forteller daglig leder i langrenn i Norges Skiforbund, Cathrine Instebø i en pressemelding.

Det er påmeldt rundt 950 løpere (senior og junior) til fredagens renn. Rundt 400 løpere er påmeldt til tremil og femmil. Begge disse tallene er rekordstore.

Den tidligere rekorden for en NM-konkurranse på ski ble satt på Lygna i 2019. Da var det 719 startende løpere på 5- og 10 kilometer.