Skuffet Forfang: – En av de verre dagene jeg har hatt

– Jeg har det helt for jævlig. Det er vel en av de verre dagene jeg har hatt i hoppbakken, sa Forfang til NRK.

Forfang hadde 15 poeng ned til Jan Hörl på den siste pallplassen i Raw Air før det hele skulle avgjøres med tre omganger søndag.

Hörl skuffet, og alt lå til rette for at Forfang skulle trygge pallplassen, men med et hopp på 187 meter kom han seg ikke videre i konkurransen.

Dermed ryker pallplassen i Raw Air-sammendraget.

Halvor Egner Granerud leverte et nytt godt hopp i førsteomgangen og fløy ned til 226 meter. Robert Johansson landet fire meter kortere. Like langt ble det ikke i andreomgangen, og finalen gikk uten norske innslag.

Svak norsk innsats

– Jeg trodde egentlig jeg måtte pakke sammen på 100 meter. Jeg er fryktelig skuffet, sa Granerud til NRK.

For Marius Lindvik ble det med ett hopp søndag.

– Det var mann etter mann som ikke helt fikk det til. At vi ikke har noen igjen i finalen, er vi så klart veldig skuffet over, sa fungerende landslagstrener Magnus Brevig.

Tre omganger

Det blir hoppet tre omganger i Vikersund søndag. 30 hoppere deltok i førsteomgangen, 20 i andre og ti deltar i siste omgang.

Tidligere søndag ble det gjennomført en omgang som erstatningsrenn for den avlyste konkurransen lørdag. Da gikk Kraft av med seieren og sikret samtidig seieren i verdenscupen sammenlagt.

Før det igjen fløy Silje Opseth ned til ny verdensrekord for kvinner med 230,5 meter.

Sesongen avsluttes til helgen i slovenske Planica.





