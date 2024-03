Herrenes skiflygingsrenn avlyst – planlegger for fire renn søndag

Mennenes renn skulle i utgangspunktet ha startet 16.00, men ble først forsinket med en halvtime i håp om at værforholdene bedret seg.

Etter et nytt jurymøte klokken 16.00 ble det besluttet å utsette rennet med en halvtime til, med ny rennstart klokken 17. Men det ble ikke hoppet i Vikersund lørdag. Etter nok et jurymøte ble konkurransen avlyst.

Tidligere søndag ble kvinnerennet i samme bakke avlyst. Konkurransen skulle ha vært tidenes første i verdenscupen med kvinnelige skiflygere. Nå skjer det i stedet søndag. Da er det meldt solskinn og mindre vind i hoppanlegget.

Arrangørene håper på mye hopping i anlegget søndag.

– Det er ikke helt sikkert enda, men kvinnene vil starte klokken ni, og de vil kjøre to konkurranser med en ny konkurranse klokken ti. Etter det håper vi å få en omgang for herrer klokken elleve, og en ny konkurranse for herrene klokken halv fire, sa Håvard Orsten, leder i organisasjonskomiteen i Vikersund, til NRK.

