Thingnes Bø knuser alle i Canmore – Tarjei Bø sikret sprintkula

Tarjei Bø hadde alt å gå for i sesongens siste sprintrenn. 35-åringen trengte et godt resultat for å sikre sprintcupen sammenlagt og for å ta innpå broren i kampen om totalcupen.

Stryningen klinket til med ni av ti mulige treff og gjorde det umulig for konkurrentene å ta innpå ham i kampen om sprintkula.

Ned til andreplasserte Sturla Holm Lægreid var det 22 poeng før rennet, mens Benedikt Doll jaktet 41 poeng bak.

Tyskeren bommet to ganger på første skyting og mistet det som var av muligheter for å ta igjen ledelsen. Lægreid var ikke bedre og traff bare to av fem blinker på første skyting. Dermed var sprintcupen allerede langt på vei sikret for Tarjei Bø.

– De serverer jo den kula på et sølvfat til Tarjei Bø her nå, sa Jann Post på NRKs sending.

I verdenscupen sammenlagt tapte han imidlertid terreng. Hans verdenscupledende lillebror Johannes Thingnes Bø gikk et kjempeløp og er på vei mot seier etter ti treff og utrolig fart i sporet.

– Det er helt rått det han gjør, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Thingnes Bø ledet med 62 poeng ned til broren før fredagen. Bak dem følger fire lagkamerater, og mye tyder på at Norge står igjen med de seks øverste plasseringene i verdenscupen sammenlagt ved sesongslutt.

Lørdag er det jaktstart for både kvinner og herrer, før sesongen avsluttes med fellesstart søndag.

