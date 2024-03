Forfang nummer seks i Vikersund – tapte til Raw Air-teten

Tromsøværingen landet på 220 meter i det enorme HS240-anlegget. Han delte 6.-plassen med finnen Niko Kytösaho.

– Litt passiv over kulen, men et greit hopp. Jeg frykter at det kan bli mange poeng tapt til de han har foran seg i sammendraget, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Forfang startet dagen 47 poeng bak sammenlagtleder Stefan Kraft. Østerrikeren noterte 233 meter og var nest best i kvalifiseringen.

Peter Prevc fra Slovenia vant med sine 235,5 meter. Etter fredagens hopping leder Kraft med 48,8 poeng til Prevc, mens det er 62,3 til Forfang på den siste pallplassen.

I Raw Air teller hvert eneste hopp. Onsdag falt Forfang ned fra 2.- til 3.-plass i sammendraget etter et fall i Granåsen.

Robert Johansson la seg inn på 9.-plass etter et svev på 225,5 meter, mens Halvor Egner Granerud (210,5 m) ble nummer 17.

Lenger ned på resultatlista kom Benjamin Østvold (209,5) og Marius Lindvik (200,5). De ble henholdsvis nummer 26 og 27. Med et nødskrik kvalifiserte Fredrik Villumstad (183,5) seg til lørdagens renn som sistemann.

De 40 beste fra kvalifiseringen gikk videre. Blant dem var den japanske superveteranen Noriaki Kasai (51), som er klar for sin 577. verdenscupstart.

