Braathen om Neymar-sjokket: – Villeste er at han vet hvem jeg er

Fargeklatten Braathen offentliggjorde nylig at han gjør comeback i alpinsirkuset for Brasil. Nyheten ble av mange omtalt som et stort nederlag for Norges Skiforbund.

Tirsdag fikk nordmannen en hilsen fra særdeles overraskende hold i sosiale medier. Avsender var fotballstjernen Neymar.

– Hei Lucas. Velkommen tilbake til sirkuset! Jeg er så glad for at du er tilbake, og spesielt nå som du skal representere de brasilianske fargene. Lykke til, sa Saudi-Arabia-proffen i en video publisert av Red Bull.

Torsdag snakket Braathen om egne følelser rundt den overraskende episoden.

– Som brasilianer er det ingen måte jeg klarer å sette ord på hvor vilt det er. Det passet egentlig ekstremt dårlig. Jeg hadde fysiske tester dagen derpå. Jeg fikk hilsenen på kvelden og sov ikke et minutt hele natten, smilte alpinisten.

– Det var et helt vanvittig sjokk. For meg har Ronaldinho, Ronaldo og Neymar representert den kunsten de bidro med til sin sport i fotballen, la han til.

Deretter fulgte ytterligere en innrømmelse:

– Det villeste med det hele er at Neymar vet hvem jeg er. Det var det jeg slet mest med å svelge. Det må nok stå på gravsteinen min når jeg takker for kaffen, lo Braathen.

Både Braathen og Neymar er sponset av den østerrikske energidrikkprodusenten Red Bull.

Neymar spiller for øyeblikket fotball i Saudi-Arabia. Han har vært langtidsskadd siden før jul.