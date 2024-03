Værtrøbbel for Birkebeinerennet – arrangøren i krisemøte om utsettelse

Værmeldingen foran lørdagens tradisjonsrike Ski Classics-renn fra Rena til Lillehammer er dårlige. Det varsles om sterk vind over fjellet, i tillegg til nedbør i form av regn og snø.

Vindkastene kan bli på over 20 meter i sekunder.

Det gjør at arrangørene nå vurderer drastiske grep for å sikre gjennomføringen og at forholdene skal være forsvarlige for de mange tusen som skal stille til start.

– Vi ser på værmeldingen og ser utfordringene som ligger der lørdag. Akkurat nå sitter vi i møte og vurderer hva vi skal gjøre, sier konstituert Birken-sjef Hans Otto Olsen til NTB.

Han sier det videre at det foreligger planer både for å flytte hovedrennet fra lørdag til søndag, samt å endre traseen.

Sikkerheten i høysetet

Olsen påpeker at arrangørene så sent som i fjor flyttet skøytebirken fra fredag til lørdag. En flytting får samtidig store konsekvenser.

– Det er store logistikkutfordringer knyttet til å gjøre dette. Det handler blant annet om transport av folk og bagasje. Mange brikker må falle på plass, sier Birken-sjefen

Han understreker samtidig at det er gjennomførbart å skulle flytte rennet.

Avgjørelsen om en eventuell flytting må tas raskt.

– Så fort som overhodet mulig. Det handler om at det skal være forutsigbart for utøverne, så vi venter ikke til i morgen med dette, sier Olsen.

Han peker på at utøvernes sikkerhet må stå i høysetet.

Nygaard kritisk

Tidligere Birken-vinner Andreas Nygaard har null tro på at det blir renn lørdag.

– Det blir ikke noe startskudd på lørdag, det er bare å glemme. Dette har vært en varslet katastrofe. Det er meldt 25 m/s i kastene fra nord, sier han til NRK.

Årets utgave av Birkebeinerennet er den 84. i rekken.

Andreas Nygaard har vunnet de to siste årene på herresiden. Astrid Øyre Slind har to strake triumfer blant kvinnene.

(©NTB)