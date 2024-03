Tiril Udnes Weng tar sykdomsgrep – kaster munnbindet

Udnes Weng sto skuffet og rådvill i pressesonen etter å ha havnet sist i sin kvartfinale i tirsdagens sprint i Drammen. Nok en gang gjorde de beste opp seg imellom uten at 27-åringen fra Nes fikk være med.

– Det er tungt. Jeg har ikke sjans. Det er kjedelig. Det er bare en kropp som ikke er en toppidrettsutøver om dagen. Jeg er en mosjonist og har ikke noe i Drammen å gjøre, sa Udnes Weng til NTB.

Kontrasten fra fjorårssesongen er påfallende. Da raidet hun opp den ene pallplassen etter den andre og vant den totale verdenscupen. Livet smilte.

I år startet det med trøbbel før sesongen kom i gang, og hun er plassert som nummer 38 i verdenscupen.

Motivert

Årsaken til smellen er som alltid sammensatt. Allerede i oktober fortalte hun til NTB under et pressetreff på Høyskolen i Lillehammer at hun var tvunget til å ta et treningsavbrekk. Senere samme måned ble hun koronasyk etter et høydeopphold i Italia, og hun mistet hele førjulssesongen og Tour de Ski.

Først i januar kunne hun konkurrere igjen. Før rennene i Lahti ble hun på syk på ny. Tankene er for lengst rettet inn mot VM-sesongen som venter.

– Jeg begynte å tenke på neste sesong i november/desember og er veldig motivert for å ikke å gå de samme fellene som jeg har gått i det siste året og slå tilbake.

– Det har vært en tung sesong for flere på landslaget?

– Mine resultater er et resultat av lite kontinuitet og mye sykdom. Det har rett og slett vært veldig mange treningsavbrekk, og det har man ikke råd til.

Prøver nye ting

– Det er mange av dere som har vært mer syk enn vanlig. du. Er det pandemirelatert?

– Det må du spørre noen helsefolk om, men det er i hvert fall veldig frustrerende å få disse rundene gang på gang. Da blir du satt mye tilbake, og da har du ikke sjanse til å henge med. Det sier seg selv.

– Hva skal du gjøre for å unngå at det samme skjer neste sesong?

– Jeg har begynt å kaste munnbindet og omgås med folk for å bygge opp immunforsvaret, så får jeg heller ta på munnbindet når det nærmer seg jul.

Hun sier at det er umulig for utøvere å isolere seg fullstendig. De reiser mye og er i lag med andre mennesker hele tiden.

– Jeg tror at det har blitt for mye av det, selv om det kanskje ikke finnes noe fasitsvar rundt dette med bruk av munnbind

