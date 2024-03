Verdenscupsesongen over for Krüger etter Kollen-mareritt: – Tar ikke noe risiko

Landslagsstjernen var slått med over 13 minutter av teten på 50-kilometeren i Holmenkollen søndag. Etterpå klaget han over en kropp som ikke fungerte, og at han hadde vært svimmel.

– Med bakgrunn i det har vi bestemt at han ikke skal gå i Falun, sier landslagslege Ove Feragen til NTB.

NTB har ikke lyktes å få tak i Krüger.

– Simen har det bra og føler seg fin nå, men vi tar ikke noe risiko så tidlig etter en såpass tung dag. Det er litt for å være på den sikre siden, forteller Feragen.

– Mye står på spill

– Vi reiser til Falun for å kjempe om de viktige poengene som gjenstår når årets verdenscup skal avgjøres, sier landslagssjef Ulf Morten Aune.

– Det skal fightes om poeng både individuelt (sammenlagt, sprint og distanse) samt nasjonscupen (totalt samt for begge kjønn). Mye står på spill i en spennende verdenscupfinale, legger han til.

Harald Østberg Amundsen har 157 poeng til gode på Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupen sammenlagt foran avslutningen i Sverige. Alt tyder på at det også blir rekkefølgen til slutt.

Silje Theodorsen og Mattis Stenshagen har friplasser i Falun som følge av gode prestasjoner i Skandinavisk Cup denne sesongen. Harald Østberg Amundsen utenpå den ordinære norske kvoten ettersom han leder verdenscupen.

Det står sprint på programmet i Falun fredag, mens 10 kilometer klassisk og 20 kilometer fri teknikk følger deretter.

---

Slik er det norske uttaket:

Sprint, kvinner:

Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Mathilde Myhrvold (Vind), Tiril Udnes Weng (Nes), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Julie Myhre (Byåsen), Anna Svendsen (Tromsø).

Spint, menn:

Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Even Northug (Strindheim), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Sivert Wiig (Gjesdal), Ansgar Evensen (Vind), Harald Østberg Amundsen (Asker).

10 kilometer klassisk, kvinner:

Heidi Weng (BUL), Astrid Øyre Slind (Oppdal), Margrethe Bergane (Konnerud), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Lotta Udnes Weng (Nes), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum), Silje Theodorsen (Kvaløysletta).

10 kilometer klassisk, menn

Klæbo, Valnes, Amundsen, Didrik Tønseth (Byåsen), Henrik Dønnestad (Gulset), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Pål Golberg (Gol), Mattis Stenshagen (Follebu).

20 kilometer fellesstart fri teknikk, kvinner:

H. Weng, Slind, Bergane, Kalvå, L.U. Weng, T.U. Weng, Theodorsen.

20 kilometer fellesfristart fri teknikk, menn:

Klæbo, Amundsen, Nyenget, Golberg, Stenshagen, Gjøran Tefre (Førde), Jan Thomas Jenssen (Hommelvik), Iver Tildheim Andersen (Rustad).

---