Kvandal usikker før Raw Air-avslutningen – kan gå glipp av en halv million kroner

Kvandal leder Raw Air 32 poeng foran Eva Pinkelnig. Nika Prevc er på 3.-plass, 49,7 poeng bak. Onsdag skal de i aksjon i storbakken i Granåsen før verdenseliten reiser til Vikersund med skiflyging på programmet.

22 år gamle Kvandal har ikke hoppet skiflyging før, og det er ikke sikkert debuten kommer i Raw Air.

– Først skal vi hoppe i storbakken i Granåsen, og så må vi se an. Vi kommer nok til å reise nedover, og så ser vi om det er bra nok forhold til å få hoppet, sier trener Christian Meyer til NTB.

Kvandal selv var utilgjengelig for NTB etter seieren i normalbakken tirsdag kveld.

– Vi må veie litt for og imot når det kommer til det, men akkurat nå ser det bra ut, sier Meyer om sjansene for hopping i Vikersund.

Utvikling foran penger og prestisje

Mosjøen-hopperen fikk en alvorlig kneskade i østerrikske Hinzenbach for tre år siden. Det har gjort at det har oppstått en jobb for å bli komfortabel i store bakker.

22-åringen har hoppet inn 341.000 kroner så langt denne sesongen. Førstepremien i Raw Air er på 460.000 kroner, i tillegg til at det betales ordinære premier i verdenscupen i hvert renn.

– Vi prøver å tenke litt annerledes på det. At ikke penger og prestisje skal gå over den utviklingen hun ønsker å ha for å få ut potensialet på sikt. Det kommer først, forteller Meyer.

Kvandal selv sa dette før Raw Air startet i Holmenkollen:

– Når vi kommer så langt i Raw Air, blir det en vurdering. Jeg skal være sikker på at jeg er i stand til å konkurrere i den bakken. Det er en spesiell bakke og en spesiell anledning for oss jentehoppere. Selvsagt har jeg lyst til å fly, men jeg gjør det ikke for enhver pris, sa Kvandal til Helgelendingen.

– Blir enklere å tro på

Kvandal tok hoppverden med storm da hun vant sitt første verdenscuprenn i slovenske Ljubno for over tre år siden, men like etter kom den stygge skaden. I løpet av to dager i Raw Air i Norge kom seier nummer to og tre.

– Har hun knekt en kode?

– Ja, det kan du jo si, men jeg tror det mest går på den tryggheten når man får flere gode repetisjone, flere gode landinger med nedslag. Da blir det litt enklere å tro på, sier Meyer.

Kvandal og co. hopper kvalifisering (også det er tellende i Raw Air-sammendraget) i Granåsen klokken 11.