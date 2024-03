Kvandal økte ledelsen i Raw Air kraftig med superhopp i Granåsen

Kvandal landet på 129,5 meter i storbakken i Trondheim etter å ha hoppet fra to avsatser lavere fart enn de øvrige topphopperne. Det holdt til seier, til tross for at hun ikke hoppet langt nok til å få maks kompensasjon.

Østerrikske Eva Pinkelnig og slovenske Nika Prevc fulgte nærmest Kvandal i sammendraget før onsdagens kvalifisering. De mislyktes begge i Granåsen.

Dermed leder Kvandal nå med mer enn 50 poeng.

Tyske Katharina Schmid var nest best i kvalifiseringen onsdag. Hun var slåt med 14,5 poeng av den norske hjemmefavoritten.

Kjempefavoritt

Pinkelnig fikk 110,6 poeng etter 120 meter. Hun er fortsatt Kvandal i Raw Air, men ligger nå hele 51,7 poeng bak. Det gjør Mosjøen-jenta til kjempefavoritt til å vinne turneringen sammenlagt.

Selv om hun trolig vil lede Raw Air klart etter sju av ti konkurranser, er det samtidig ikke avklart om hun skal delta i skiflygingen i Vikersund kommende helg.

Den avgjørelsen faller trolig først når man ankommer Buskerud-bygda for å se an forholdene nærmere. Kvandal har slitt med å hoppe i store bakker etter et fall og en svært alvorlig kneskade for noen år siden.

– Vi må veie litt for og imot når det kommer til det, men akkurat nå ser det bra ut, sier landslagstrener Christian Meyer til NTB om sjansene for hopping i Vikersund.

Opseth slet

Thea Minyan Bjørseth fikk en opptur kvalifiseringen torsdag. Hun fikk opp 116,5 meter, hvilket holdt til sjuendeplass.

Det var visse forventninger til Silje Opseth når bakkene nå blir større. Hun landet imidlertid på bare 114,5 meter. Det ga 12.-plass.

Heidi Dyhre Traaserud landet på 104 meter og tok seg sikkert videre til rennet på 23.-plass.

Kjersti Græsli klarte ikke kvalifisere seg i tirsdagens normalbakke, men med 101,5 meter onsdag var også hun inne blant de 40 beste.

Ingvild Synnøve Midtskogens 100 meter var et lite tilbakeskritt, men det holdt til å kvalifisere seg.

Selve verdenscuprennet i neste års store VM-bakke går onsdag klokken 18.

