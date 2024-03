Klæbo med klar bønn til FIS etter Drammen-opplevelsen: – Flere bysprinter

Det var sol, glimrende forhold og stappfullt rundt hele løypa da 27-åringen tok sin sjette sprintseier på rappen i verdenscupen tirsdag ettermiddag.

15.000 tilskuere fikk med seg at trønderen tok sin femte seier i Drammen. Det var faktisk folk på venteliste for å kjøpe billetter.

Dette er akkurat slik Klæbo elsker det. Han vil gjerne ha et yrende folkeliv og vise seg fram for flest mulig.

Men neste år blir det ikke slik på grunn av at VM er lagt til Norge, og Drammen er tatt ut av listen over arrangørsteder.

Det liker ikke Klæbo. Han håper at Drammen er inne på verdenscuplisten igjen til sesongen 2025/2026. Det er hans klare oppfordring til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Det er imponerende det de har fått til her i Drammen. Dette er stas. Jeg synes at bysprintene er litt ekstra artig. Dette er kult. Det er synd at det er siste gang på en stund, men vi får håpe at det ikke er helt siste gang, sa Klæbo til NTB.

Kan gjøre mer

Klæbo mener at Drammen-sprinten er et fantastisk arrangement og at det er enda mer å gå på.

– Det er ingenting som er artigere enn å gå denne typen skirenn. Det fungerer for folk. Folk fikk til og med trent i løypa i går. Det er fint å ta med seg renn inn til byen slik som dette kontra å legge det langt oppe i skogen hver gang. Det gjør det enklere å få publikum, og jeg tror at de som ser på koser seg, mente Klæbo.

Han mener også at slike renn har mer i seg enn det som har vært gjort til nå.

– Det er et kjempepotensial for å bygge det ut mer. Det er dette vi ønsker, og det er slik vi ønsker å vise fram sporten. Hvis vi skal tenke videre så kan det puttes inn konserter. Det er mange måter å gjøre det på, sa han.

Mer før

Tidligere i vinter var det et byarrangement i Minneapolis i USA. Det var det fullt av folk. Det samme i fjor i Tallinn i Estland.

– Det var mer av det før. Jeg vet ikke hvorfor det er tatt bort. Det er sikkert ressurskrevende med tanke på snø og alt det der. Men her har vi sett unger på ski, og de har kost seg og sett langrenn på nær hold. Dette kan brukes til så mye mer. Jeg håper definitivt at det kommer tilbake, sa Klæbo.

Onsdag drar Klæbo og resten av verdenseliten videre til Falun i Sverige. Der skal årets verdenscupsesong avsluttes med renn fredag, lørdag og søndag.