Vil gjøre femmila i Kollen til sesongfinale– får støtte fra Klæbo

I løpet av en vanlig fireårsperiode arrangeres det tre store mesterskap for langrennseliten, enten det er snakk om OL eller VM. Moch mener det er et godt argument for å flytte det tradisjonsrike rennet i Oslo.

– Det blir krevende når det er to 50-kilometere på en uke. Vi har mange løp og jeg synes det er hardt når det bare er noen dager mellom hvert løp. Jeg synes det ville vært kjempebra å ha rennet i Holmenkollen helt til slutt, det siste rennet i sesongen, sier Moch til Nettavisen.

Tyskeren, som er nummer seks i verdenscupsammendraget, mener Kollen-publikummet bringer noe ekstra til sporten.

– Jeg liker meg veldig her og jeg synes det er et av de beste stedene i verdenscupen. Det er en veldig god atmosfære her og det ville vært veldig bra å ha rennet i slutten av mars. Da er det varmt og stort sett fint vær. Det ville vært fint for fansen også, fortsetter Moch.

Klæbo deler Mochs oppfatning.

– Det hadde vært kult å avslutte i Norge og hatt det som den siste avslutningen. Jeg hadde ikke sett på det som noe dumt i det hele tatt. Jeg tror alle har lyst til å beholde femmila i Holmenkollen. Det er tradisjon og noe eget. Man kunne avsluttet på en lørdag i slutten av mars, det hadde vært helt klasse, sier trønderen til Nettavisen.

