Skistad og Klæbo sikret skifesten i Drammen: –Takk for rolig finale

Kristine Stavås Skistad spurtet ned konkurrentene og vant tirsdagens sprintrenn i Drammen foran svenske Linn Svahn.

Det skjedde i en spennende finale der Skistad hadde spart på kruttet og viste monsterkrefter i motbakken opp mot målstreken. Hun vant med 0,63 sekund og tok sin fjerde verdenscupseier for sesongen.

Ble overrasket

Skistad selv var forbauset over at konkurrentene ga henne en såpass enkel vei inn mot oppløpet.

– Jeg var overrasket over at det gikk såpass rolig. Men jeg takker for det, smilte hun overfor TV 2.

– Det var kjempegøy. Jeg var litt spent på hvor mye Svahn hadde spart (på kreftene). Men det var bra, dette, sa hun.

Med 2.-plassen sikret Svahn sammenlagtseieren i sprintcupen foran Skistad. Svensken har også mulighet til å vinne hele verdenscupen sammenlagt, men amerikaneren Jessie Diggins leder og er favoritt før avslutningen i Falun.

Spurtduell

Rosie Brennan ble nummer tre i finalen, mens Johanna Hagström, Nadine Fähndrich og Frida Karlsson fulgte deretter.

Det ble spurtduell mellom Julie Myhre og Anna Svendsen i kvartfinalen, men begge gikk videre ettersom Emma Ribom ble diskvalifisert etter å ha krysset målstreken først i heatet. Svensken fikk sitt andre gule kort denne sesongen.

– Det føles surt. Jeg kjenner meg sterk i dag, så det er trist. Jeg forstår ikke juryens beslutning. Jeg har ikke fått noen forklaring, men de har bedt meg om å komme tilbake etter konkurransen for å se på bildene. Det føles ikke rettferdig, sa Ribom til TV 2.

I semifinalen ble både Myhre og Svendsen slått ut, men begge oppnådde uansett sin beste plassering i verdenscupen denne sesongen.

Johannes Høsflot Klæbo og Kristine Stavås Skistad etter tirsdagens skifest i Drammen. (Terje Pedersen/NTB)

Femmila og sprinten

Johannes Høsflot Klæbo vant sitt sjette strake sprintrenn i verdenscupen og spiste innpå Harald Østberg Amundsen i sammenlagtkampen.

I finalen i Drammen gjorde Klæbo som han ville, og ingen kom nær trønderen på oppløpet. Klæbo vant foran Håvard Solås Taugbøl og Even Northug.

– Det var bra, selvfølgelig. Men det er stor forskjell på i fjor og i år. Den ene dagen med restitusjon, det merkes, sa Klæbo etter å ha vunnet søndagens femmil i Holmenkollen.

I fjor var det én dag mer hvile for mennene mellom femmila i Kollen og sprinten i Drammen.

– Jeg var pigg i dag også, og det er godt å ta med seg. Jeg var relativt sliten i går, men jeg fikk en god natts søvn. Og når du får på startnummeret, glemmer du det litt, sa vinneren.