Lundby reagerer på hets mot hopperne: – Utrolig kjipt å se alt hatet

Lundby uttaler seg for første gang om bråket i hoppleiren i et intervju med NRK tirsdag.

– Jeg støtter hopperne. Idretten er for dem. Det har vært støtteapparatet sitt ønske å legge til rette for hopperne. Hvis hopperne føler at noe skurrer, så må de jo få si det de mener. Det er eneste måte å komme seg videre på, sier den tidligere stjernehopperen til kanalen.

Lundby sier hun velger å uttale seg fordi utøverne har vært utsatt for hets i sosiale medier som følge av konflikten rundt landslagssjef Stöckl.

– Det er utrolig kjipt å se alt hatet hoppgutta får om dagen, for jeg tenker uansett hvem som har gjort noe galt, om noen har det, så må det være rom for å kunne si sin mening og si fra om det er noe man ikke er fornøyd med, sier Lundby.

Hoppdronningen kaller hele saken kjedelig for sporten og sier hun forsøker å se begge sider av saken.

– Jeg føler også med Stöckl som sier at han har vært uvitende til dette. Det er egentlig bare kjedelig at det havnet i media. Det er jeg frustrert over, sier Lundby til NRK.

I midten av februar sendte hopperne et brev til hoppkomiteen, der de gjorde det klart at de ønsket et nytt lederteam inn mot kommende sesong. Etter det har saken skapt stort engasjement og overskrifter i mediene.