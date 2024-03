Karlsson hardt ut mot russisk langrennsprofil etter Putin-besøk: – Ikke til å forstå seg på

Kommende helg avsluttes presidentvalget i Russland, der Putin ifølge enkelte meningsmålinger trolig kan få mer enn 80 prosent av stemmene. Dermed tyder alt på at det blir en femte mandatperiode for 71-åringen.

I anledning presidentvalget inviterte Putin nylig en rekke gjester til hovedstaden Moskva. Blant dem var den russiske langrennsløperen Veronika Stepanova, som siden starten av fullskalainvasjonen av Ukraina for drøye to år siden har uttrykt støtte til Putin.

Etter turen til Moskva beskrev Stepanova det som en «ære» å få besøke den russiske presidenten.

«I dag så og hørte jeg en sterk president i et vinnende land», skrev hun på Instagram etter besøket.

Uttalelsene får de svenske skiprofilene Frida Karlsson og Jens Burman til å riste på hodet.

– Det er ikke til å forstå seg på. Jeg vet ikke hvordan hun er fostret opp eller hva slags perspektiv hun har med seg hjemmefra, men det i hvert fall ingenting jeg står bak, sier Karlsson til Expressen.

Burman tyr på sin side til sterkere ord.

– Egentlig er dette bare et bevis på at hun enten har lav IQ eller at hun blir tvunget. Det er de to alternativene. Det kan ikke være noe annet, sier Burman til avisen.

Stepanova gikk ankeretappen på det russiske laget som tok OL-gull i Beijing i 2022.