Kollen-sjefen vil ha endring etter fyllefesten: – Har ikke noe i idretten å gjøre

Lørdag ble den store overskriften igjen festen som utspilte seg i Nordmarka. «Fyll, slagsmål og amper stemning» rapporterte politiet om lørdag.

– Vi synes det er litt urettferdig at lørdag formiddag skal overskygge alt det fine og idrettsgleden man skaper her oppe, som vi jobber hele året med å få til. Det er en idrettsfest over to helger med toppidrettsutøvere i mange grener, og så er fokus bare den ene formiddagen, forteller sjef Stefan Marx i Holmenkollen skifestival til NTB mandag morgen.

Nå starter evalueringen.

– Vi skal ha samtaler, spesielt med kommunen. Vi skal også involvere de ulike etatene i erfaringsutvekslingen. Med en ny byråd håper vi at vi kan finne nye løsninger for utfordringene i «Marka», sier Marx.

– Ikke noe i idretten å gjøre

Politiet, Røde Kors og andre var travelt opptatt med unge mennesker som festet hardt under kvinnenes femmil lørdag.

– Alle var godt forberedt. Det er 20.000 mennesker der som har en fest. En liten del vil dessverre gå helt over styr, og det liker vi jo absolutt ikke og tar sterkt avstand fra, sier Marx.

Siden det er et offentlig sted, har ikke skifestivalen noe de skulle ha sagt. Marx ønsker at politiet og kommunen kommer på banen.

– Bruken av store mengder alkohol og andre rusmidler har ikke noe i idretten å gjøre. Det ønsker vi ikke at skal forbindes med vårt arrangement.

Marx forteller at det brukes omkring 1,5 millioner kroner på Marka-festen som utspiller seg utenfor deres område.

– Det er mye penger for en ideell organisasjon som er tuftet på frivillighet.

– En håndfull som lager bråk

Pengene går til alt fra toaletter, vakter og bistand fra Røde Kors.

– Vi må ta ansvar fordi ingen andre tar det, men vi har ikke billettinntekter der, understreker Marx.

Holmenkollen-sjefen understreker at de fleste av de involverte i helgens Marka-fest er «flotte ungdommer».

– Det er en håndfull som lager bråk og må sendes bort av politiet. Samfunnet må ta det til seg. Det er et problem i visse ungdomsmiljøer.









