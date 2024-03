Klæbo tar Kollen-ungdommen i forsvar: – Vi trenger ikke å være så negative

Det var mange som heiet ham fram da han vant sin første femmil i Holmenkollen søndag, men selv skulle han gjerne ha gått foran det samme folkehavet som var der lørdag.

– Jeg må rose dem som har tatt turen. Det var imponerende mange som var tidlig opp om søndagsmorgenen, men som utøver hadde vi gjerne sett at både gutter og jenter hadde gått lørdag.

Klæbo mener at det i utgangspunktet ikke hadde vært noe problem med en tidlig start lørdag morgen.

– Da hadde vi fått det til, men det er slik det er, og dette er det arrangøren som bestemmer. Men du kan ikke forvente at de 20.000 som møtte opp lørdag, er her i dag. 90 prosent av dem ligger nok slitne hjemme i dag, sa Klæbo til NTB og Nettavisen i pressesonen.

TV 2-ekspert Petter Northug var av dem som mente at publikumsoppmøtet kunne vært bedre på søndag, og Klæbo sier at det er stor forskjell på å gå lørdag versus søndag i Holmenkollen.

– Den er stor. Det blir jo det. Jeg føler at det er flere barnefamilier som tar turen, og det er artig at de tar turen. Det var god stemning på toppen av Frognerseteren i dag også, men du mangler folkehavet fra lørdag. Det var nok mange av dem som ikke var der i går som så skirenn, men de satt der oppe og koste seg. Det er noe sånt vi vil ha. Vi må lære av det. Arrangøren må se på det og optimalisere dette på best mulig måte. Det regner jeg med at de gjør på samme måte som vi evaluerer det vi gjør.

Amper fyllefest

– Det ble noen negative oppslag om fyllefest, slagsmål og amper stemning også? Ikke minst fra svenske medier?

– Vil det ikke alltid bli litt negative oppslag om ting som egentlig er bra? Hvis du hadde spurt dem som var der i går, ville 95 prosent sagt at de hadde kost seg. Det vil alltid være noen som gjør litt ugagn som fører til styr. Jobben til arrangøren blir da å sørge for at de har nok folk der oppe som kan hjelpe til med å ta vare på dem som er der, mener Klæbo.

Han mener det er bra for sporten at det møter opp folk for å heie fram utøverne.

– Det er ikke noe negativt for sporten at det sitter masse folk der oppe som koser seg. Som utøver er det i hvert fall fantastisk å gå skirenn når du hører jubelen og brølene. Det er det vi ønsker.

Flere folkefester

Han sier at langrennssporten har fått noen gode eksempler på folkeliv i det siste med verdenscuparrangementene i La Rousses i Frankrike og Minneapolis i USA.

– I Falun er de også flinke. Vi trenger ikke nødvendigvis å være så negative på det som skjer i Kollen. 95 prosent av dem som var på plass, koste seg, og så må vi legge til rette for at det blir forsvarlig, og at de fleste klarer å holde seg innenfor. Jeg skjønner at dette er lettere sagt enn gjort, men som utøver er det veldig artig å ha den stemningen rundt løypa.

Klæbo går til forsvar for ungdommene. Han mener det er fint at de tross alt møter opp på idrettsarrangement.

– De hadde i hvert fall ikke sett skirenn om de hadde sittet hjemme. Jeg skjønner at media skal skrive saker, og det gir sikkert mer klikk om du skriver om fyllefest enn om du skriver at det er kjempestemning i Holmenkollen. Det er sånn verden er blitt. Men jeg føler ikke at det er min jobb å komme med kritikk. Vi er nødt til å finne en fin balansegang, og det håper jeg at arrangøren klarer å finne.

