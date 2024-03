Golberg og Weng står over Drammen-sprinten – føler seg slitne

Det opplyser Norges Skiforbund i en melding mandag.

Det henvises til at belastningen på de to har vært stor over tid. Derfor velger de å stå over.

Golberg og Weng erstattes av Trøsken-løper Amund Korsæth og Fossums Kristin Austgulen Fosnæs.

Korsæth får dermed en sjelden verdenscupsjanse, mens Fosnæs har vært jevnlig å se på øverste nivå i langrennssporten denne vinteren. Fossum-løperen har lagt inn en rekke svært gode søknader om å få landslagsplass inn mot neste sesong.

Pål Golberg gikk inn til tredjeplass på femmila i Holmenkollen søndag. Han ligger på fjerdeplass i verdenscupen sammenlagt.

