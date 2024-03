Stenshagen langt nede etter Kollen-fall: – Jævlig forbannet på meg selv

Stenshagen hang med tetgruppa helt inn, men måtte nøye seg med åttendeplass på de siste hundre meterne. Med det var han kun sjette beste norske løper.

– Akkurat nå er jeg så jævlig forbannet på meg selv. Jeg vil påstå at jeg hadde mitt livs dag i skisporet, og så krasjer jeg ut på andrerunden og knekker både en og to staver, sa en uhyre skuffet Stenshagen til TV 2.

– Det er sånne dager som dette du drømmer om, og femmila er i min verden et av de største rennene i langrenn. Så klarer jeg å ødelegge det ved å tryne. Det kommer til å svi i både to og tre år, fortsatte han.

Fallet og stavbrekkene gjorde at han måtte bruke mye krefter på å komme seg opp til teten igjen. Det ødela muligheten til en pallplass.

– Jeg måtte gå fortest av samtlige i feltet i både en og to runder, og de kreftene skulle jeg hatt på slutten. Jeg har sjeldent vært mer skuffet, sa Follebu-løperen.

Han ga ingen andre enn seg selv skylden for det skjebnesvangre fallet.

– Det sier seg selv at jeg hadde vært med og spurtet om pallen uten det, men det hjelper ikke å stå her å klage over det. Det måtte jeg gjort noe med i løypa, sa Stenshagen.

Gudbrandsdølen kjemper om en landslagsplass foran neste sesong. En pallplass i Kollen hadde vært en formidabel søknad.

