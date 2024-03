Nummer 51: Hegstad Krüger. - Man bryter ikke femmila

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): – Var ikke det Hegstad Krüger? Reaksjonen var forståelig bak Gratishaugen da folk pakket sammen ryggsekkene sine. Femmila var jo over. Johannes Høsflot Klæbo var kåret som vinner, han hadde vært på kongetribunen og var klar for seremonien.

Nesten et kvarter hadde gått og da kom start nummer 4 skliende forbi. Nei, det var ingen kuriøs mexicaner eller bakfull finne. Det var fjorårsvinner Simen Hegstad Krüger. Tirsdag fyller han 31 år.

Fikk medalje igjen

Offisielt kom han i mål på 51. plass, 13,45,7 bak den norske trioen på seierspallen. Det var 55 løpere som fullførte der Peter Wolter fra USA ble helt sist, nesten 20 minutter bak Klæbo.

Men også Lyn-løperen ble hedret da han fikk skiftet og hadde forlatt målområdet. Sammen med Jessie Diggins og Jarl Magnus Riiber fikk han Holmenkollmedaljen, en hedersbevisning med status i langrennssporten. Dermed fikk han også en tur opp til de kongelige for andre år på rad.

– Ja, det var en gledelig overraskelse, jeg er stolt av den, sier Simen Hegstad Krüger til Dagsavisen.

– Men hva skjedde under løpet?

– Jeg har jo vært sjuk de siste ukene, uten at jeg skal skylde på det. Men jeg skjønte etter to runder at dette kunne gå i veggen hvis jeg fulgte teten. Så da la jeg meg tilbake og prøvde å gå et jevnt skirenn, sier Simen Hegstad Krüger til Dagsavisen.

– Du vurderte ikke å bryte?

– Nei, det sitter langt inne ikke å fullføre i Holmenkollen. Da måtte det stoppet helt opp. Men det ble litt morsomt også. Man får jo noen ekstra heiarop når man er så langt bak de beste, sier han.

Simen Hegstad Krüger og Jessie Diggins fikk Holmenkollmedaljen søndag. (Terje Pedersen/NTB)

Krav om å fullføre

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum, tidligere klubbtrener for Hegstad Krüger i Lyn, er inne på det samme.

– Er du tatt ut på det norske laget i Holmenkollen, så fullfører du. Vi testet før start og det var ingen tvil om at han skulle gå. Men så var det også riktig ikke å presse seg når han skjønte hvordan dette ville gå, sier landslagssjefen til Dagsavisen.

Det ble mye støy i fjor da Hegstad Krüger ble vraket til femmila i VM etter å ha tatt tre gull tidligere i mesterskapet. Uka etter vant han femmila i Kollen.

Om ett år gås neste femmil i VM i Trondheim, da er det fristil. Etter søndagens seier i Holmenkollen har også Johannes Høsflot Klæbo slått seg inn i det eksklusive selskap av femmilsvinnere.

– Ja, nå kan vi kalle også Johannes en ekte skiløper, sier Simen Hegstad Krüger, som har store ambisjoner i VM i Trondheim.

For neste år blir det ingen femmil i Holmenkollen på grunn av stevnet i Trondheim.

---

FAKTA

Holmenkollmedaljen blir kalt skisportens høyeste utmerkelse i Norge. Det er en medalje som siden 1895 utdeles av Skiforeningen etter en vurdering av kandidater og i hovedsak deres utmerkelse i Holmenkollrennene. Skiforeningen har senere utvidet statuttene for tildeling og Holmenkollmedaljen har blitt tildelt også for annen innsats for fremme av skiidrett. I 2011 ble statuttene utvidet slik at den også kunne deles ut til utøvere innen skiskyting. Medaljen er tegnet av Andreas Bloch.

Kilde: Wikipedia

---

